Ο Μπιλ Γκέιτς αποκαλύπτει τις τρεις δουλειές που θα επιβιώσουν από την τεχνητή νοημοσύνη
Οι εκτιμήσεις του για την «επιβίωση» τριών επαγγελματικών τομέων συμπίπτουν με τα ευρήματα μελέτης του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας.
Η συζήτηση για την επίδραση αλλά και τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στο μέλλον της παγκόσμιας εργασίας έχει ανοίξει, και πολλοί, ανάμεσά τους και ο συνιδρυτής της Microsoft, επισημαίνουν τους κινδύνους από την ιλιγγιώδη ανάπτυξη του αυτοματισμούς και την υποβάθμιση των ανθρώπινων δεξιοτήτων.
Στο ιστολόγιό του με τίτλο Gates Notes, ο Μπιλ Γκέιτς προσδιορίζει τους τρεις επαγγελματικούς τομείς που «επιβιώσουν» από τη σαρωτική εμφάνιση της τεχνητής νοημοσύνης, σημειώνοντας πως είναι λανθασμένη η απόψη ότι η ιατρική ή η νομική θα παραμείνουν αλώβητες.
