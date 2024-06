Καταδίκη της Chiquita για χρηματοδότηση παραστρατιωτικής ομάδας στην Κολομβία: Το ποσό-μαμούθ που καλείται να πληρώσει

Αυτή η ομαδική αγωγή επικεντρώθηκε σε εννέα υποθέσεις που επιλέχθηκαν από εκατοντάδες αξιώσεις κατά της εταιρείας.

Με μια απόφαση-ορόσημο, η Chiquita Brands International διατάχθηκε να καταβάλει 38,3 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση στις οικογένειες οκτώ Κολομβιανών ανδρών που σκοτώθηκαν από τις Ηνωμένες Δυνάμεις Αυτοάμυνας της Κολομβίας (AUC). Η απόφαση ελήφθη μετά από μήνυση που κατέθεσαν οι οικογένειες, θεωρώντας την Chiquita υπεύθυνη για τους άδικους θανάτους που συνδέονται με τη διαβόητη παραστρατιωτική ομάδα.

Οι ένορκοι, που συνεδρίασαν σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νότιας Φλόριντα, έκριναν την Chiquita ένοχη για την παροχή ουσιαστικής βοήθειας στην AUC, η οποία έχει εμπλακεί σε πολλές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των στοχευμένων δολοφονιών ατόμων που ήταν ύποπτα για διασυνδέσεις με τους αριστερούς αντάρτες. Τα θύματα κυμαίνονταν από συνδικαλιστικούς ηγέτες μέχρι εργάτες φυτειών μπανάνας.

On June 10, Colombian civilians, banana workers, and their families won a historic victory against Chiquita Brands International and its former subsidiary, Banadex https://t.co/LMQBMXyHU7

Οι οικογένειες κατέθεσαν τη μήνυση μετά την παραδοχή της ενοχής της Chiquita το 2007 για την καταβολή πληρωμών στην AUC. Κατά τη διάρκεια εκείνης της δίκης, αποκαλύφθηκε ότι η Chiquita είχε καταβάλει πάνω από 1,7 εκατομμύρια δολάρια στην AUC από το 1997 έως το 2004. Η υπεράσπιση της Chiquita υποστήριξε ότι οι πληρωμές αυτές ήταν απαραίτητες για την προστασία των Κολομβιανών υπαλλήλων της από τη βία. Ωστόσο, οι πληρωμές συνεχίστηκαν ακόμη και μετά τον χαρακτηρισμό της AUC ως ξένης τρομοκρατικής οργάνωσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες το 2001.

Chiquita found liable for financing paramilitary group



A Florida jury on Monday found banana company Chiquita Brands International liable for financing the Colombian paramilitary group Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).



The jury in the civil case, in federal court in the… pic.twitter.com/ybffcmUwx5