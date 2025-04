Τραγικός απολογισμός απ' την έκρηξη στο Ιράν: Τουλάχιστον 8 νεκροί και 750 τραυματίες (vid)

Εκατοντάδες τραυματίες και τουλάχιστον 8 νεκροί απ' την έκρηξη σε λιμάνι του Ιράν.

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα στο νότιο Ιράν, με ισχυρή έκρηξη στο λιμάνι Σαχίντ Ρατζάι, κοντά στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς στο στενό του Χορμούζ.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Εσκαντάρ Μομένι, ο απολογισμός ανέρχεται σε τουλάχιστον οκτώ νεκρούς και 750 τραυματίες, με τις Αρχές να αναμένουν ενισχύσεις από την Τεχεράνη και άλλες πόλεις.

Just few hours after the explosion in Bander Abbas, there was another explosion in the not so distant Shahid Rajaee Port in Iran.

There is no confirmation that the explosions are linked, but the coincidence is suspicious.

