Οι κίνδυνοι που κρύβονται για όσους λαμβάνουν ορισμένα φάρμακα σε περίοδο καύσωνα

Οι ειδικοί εφιστούν ιδιαίτερη προσοχή σε όσους λαμβάνουν ορισμένα φάρμακα κατά την περίοδο του καύσωνα.

Με τις θερμοκρασίες να σκαρφαλώνουν σε ιστορικά υψηλά, οι ειδικοί παροτρύνουν όσους λαμβάνουν ορισμένα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της υψηλής αρτηριακής πίεσης, των αλλεργιών και των ψυχικών παθήσεων, να λαμβάνουν επιπλέον προφυλάξεις.

Ακολουθούν τα φάρμακα που μπορεί να προκαλέσουν μεγαλύτερες επιπλοκές στην υγεία λόγω της ζέστης και ορισμένοι τρόποι για να προστατευτείτε όταν οι θερμοκρασίες γίνονται επικίνδυνα υψηλές.

