Σουρεάλ σκηνικό στο ιταλικό κοινοβούλιο: Άγριο ξύλο βουλευτών υπό τους ήχους του «Bella Ciao» (vid)

Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ένας βουλευτής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για αξιολόγηση αφού δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι και στο στήθος κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.

Οι εντάσεις στην Βουλή της Ιταλίας ξέσπασαν σε καυγά την Τετάρτη (13/6), με αποτέλεσμα ένας βουλευτής της αντιπολίτευσης να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο, για μια αμφιλεγόμενη κυβερνητική πρόταση που, όπως υποστηρίζουν οι επικριτές της, θα φτωχοποιήσει περαιτέρω τις νότιες περιφέρειες της χώρας.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, που δείχνει νομοθέτες να συγκλίνουν στον Λεονάρντο Ντόνο του Κινήματος Πέντε Αστέρων, που είναι πολέμιος των αλλαγών. Ο διαπληκτισμός ξεκίνησε όταν ο Ντόνο προσπάθησε να παραδώσει μια ιταλική σημαία στον υπουργό Περιφερειακών Υποθέσεων Ρομπέρτο Καλντερόλι. Ο Καλντερόλι, εξέχον στέλεχος του κόμματος Λέγκα με ισχυρές βόρειες ρίζες, είναι ο αρχιτέκτονας της προτεινόμενης επέκτασης της περιφερειακής αυτονομίας, η οποία ευνοεί κυρίως περιοχές όπως το Βένετο και η Λομβαρδία, προπύργια του κόμματος Λέγκα.

Video captures a brawl break out in Italy's parliament, as 5-Star Movement lawmaker, Leonardo Donno, was attempting to protest proposed reforms that would give certain regions more autonomy. pic.twitter.com/cB2VmPf24H

Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο Ντόνο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για αξιολόγηση αφού δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι και στο στήθος κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.

Η αμφιλεγόμενη πρόταση στοχεύει να παραχωρήσει σε επιπλέον περιφέρειες διευρυμένη αυτονομία σε συγκεκριμένες λειτουργίες, μια κίνηση που η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι θα επιδεινώσει το οικονομικό χάσμα μεταξύ του βορρά και του νότου της Ιταλίας. Επί του παρόντος, πέντε περιφέρειες απολαμβάνουν αυτονομία, η οποία μειώνει εν μέρει τις φορολογικές τους εισφορές προς την κεντρική κυβέρνηση στη Ρώμη.

Η συζήτηση για την περιφερειακή αυτονομία είναι ένα μακροχρόνιο ζήτημα στην Ιταλία, που αντανακλά βαθιά ριζωμένες περιφερειακές ανισότητες και εντάσεις.

Today MP waved Italy’s flag in parliament and was brutally assaulted by Salvini’s party MP ( PM Meloni’s coalition partner) who has close ties to neo-Nazi-fascist groups.

Mussolini’s heirs are once again deploying violence in the halls of democracy. 🇮🇹 🇮🇹pic.twitter.com/SpaOtg0EAM