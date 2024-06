Η Moderna ανακοίνωσε θετικά αποτελέσματα για το συνδυασμένο εμβόλιο κατά της γρίπης και της Covid-19

Το εμβόλιο που δοκιμάστηκε σε αρκετές χιλιάδες ανθρώπους, «προκάλεσε πιο υψηλή ανοσοαπόκριση» σε σχέση με τα ήδη εγκεκριμένα χωριστά εμβόλια κατά των δύο ασθενειών, σύμφωνα με τη Moderna.

Η αμερικανική εταιρία Moderna ανακοίνωσε σήμερα θετικά αποτελέσματα για το συνδυασμένο εμβόλιό της κατά της γρίπης και κατά της Covid-19 στους ενήλικες ηλικίας 50 ετών και άνω.

«Τα συνδυασμένα εμβόλια μπορούν να μειώσουν το φορτίο των ιών του αναπνευστικού για τα συστήματα υγείας και τα φαρμακεία και να προσφέρουν στον πληθυσμό πιο πρακτικές επιλογές εμβολιασμού», δήλωσε σε ανακοίνωση ο πρόεδρος της εταιρίας, ο Στεφάν Μπανσέλ.

Όπως δήλωσε, η δυνατότητα χορήγησης ενός και αυτού εμβολίου κατά των δύο ασθενειών ταυτόχρονα μπορεί να επιτρέψει την αύξηση του ποσοστού εμβολιασμού στον πληθυσμό στον οποίο απευθύνεται.

