Ευρηματικός διακινητής έβαλε ναρκωτικά σε περούκα για να περάσει τον έλεγχο του αεροδρομίου (vid)

Άνδρας συνελήφθη να προσπαθεί να περάσει κοκαΐνη κάτω από περούκα σε αεροδρόμιο της Κολομβίας.

Ένας άνδρας πιάστηκε στο αεροδρόμιο της Κολομβίας να προσπαθεί να περάσει λαθραία, 220 γραμμάρια κοκαΐνης τα οποία τα είχε τοποθετήσει σε περούκα και την φορούσε.

Η ποσότητα αυτή φέρεται να στοιχίζει σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές περίπου 10.000 ευρώ, ενώ τα ναρκωτικά ανακαλύφθηκαν από την αστυνομία αφού ο 40χρονος προσπάθησε να επιβιβαστεί σε αεροπλάνο για το Άμστερνταμ της Ολλανδίας στο Διεθνές Αεροδρόμιο Rafael Nunez.

Τα πλάνα που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία έδειχναν την περούκα να κόβεται από το κεφάλι του άνδρα και να αποκαλύπτονται 19 κάψουλες.

Ο άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για διακίνηση, παρασκευή και μεταφορά ναρκωτικών ουσιών, ανακοίνωσε η εθνική αστυνομία της Κολομβίας. Ο διοικητής της αστυνομίας, Gelver Yecid Pena Araque, δήλωσε ότι μέχρι στιγμής φέτος έχουν συλληφθεί περισσότερα από 450 άτομα για διακίνηση ναρκωτικών.

