O Youtuber που βγήκε στις ευρωεκλογές είχε πάει να προκαλέσει σύρραξη στην Μύκονο: «What are you loooking at?» (vid)

Kατέβηκε μόνος του στις ευρωεκλογές, χωρίς προεκλογική εκστρατεία.

Ο Youtuber που ήρθε από το... πουθενά, ο νεαρός Φειδίας Παναγιώτου που δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική, κατάφερε να συγκεντρώσει όσες ψήφους χρειαζόταν στην Κύπρο για να κερδίσει μια έδρα στις Ευρωεκλογές.

Αξίζει να σημειωθεί πως κατέβηκε μόνος του στις ευρωεκλογές, χωρίς προεκλογική εκστρατεία και μάλιστα πλησίασε τα ποσοστά των δυο μεγάλων κομμάτων ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ.

Ωστόσο, ήταν η πρώτη που ψήφισε στη ζωή του και συγκεκριμένα τον εαυτό του.

Είχε πάει να προκαλέσει σύρραξη στην Μύκονο

O Youtuber, πριν από τέσσερα περίπου χρόνια, παραλίγο να προκαλέσει σύρραξη στη Μύκονο. Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, ο Φειδίας Παναγιώτου περπατώντας στη Μύκονο, έλεγε σε τουρίστες, λουόμενους και καταστηματάρχες: «What are you loooking at?» (τι κοιτάς;).

Ένας περαστικός τον ακούμπησε του είπε «don't touch me».

Ένας καταστηματάρχης του είπε σε έντονο ύφος: «Τι θες, εγώ είμαι στο μαγαζί μου» κι ένας άλλος «Ρε, you know me; I call the police». Τότε ένας περαστικός κάλεσε την αστυνομία με τον YouTuber να συνεχίζει να ρωτάει το ίδιο πράγμα.

Τότε ο ένας από τους ανθρώπους στο σημείο εκνευρίστηκε και άρχισε να φωνάζει: «Να σου χώσω κανένα σκαμπίλι μ#$@*σκυλο».

«Ιστορική μέρα»

«Ίσως αυτή να είναι η πρώτη φορά που εκλέγεται κάποιος ανεξάρτητος χωρίς να έχει πίσω του την παραμικρή σχέση με κάποιο κόμμα, αλλά έχοντας σαν μόνο του όπλο τα social media και τίποτα άλλο», ανέφερε συγκινημένος μετά τα exit polls.

Όπως τόνισε στην πρώτη του αντίδραση μετά την ανακοίνωση των exit polls, «σήμερα είναι ιστορική ημέρα όχι μόνο για την Κύπρο, αλλά και για τον κόσμο όλο».