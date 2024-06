Οι χώρες που δουλεύουν περισσότερο στην Ευρώπη: Για δεύτερη σερί χρονιά πρωταθλητές οι Έλληνες

Σύμφωνα με στατιστικά της Eurostat, οι Έλληνες είναι οι πιο σκληρά εργαζόμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πόσο δουλεύουν τελικά οι Έλληνες; Είναι μόνο φαγητό, ποτό και διασκέδαση; Μάλλον όχι, αν κρίνουμε από την Έρευνα του Εργατικού Δυναμικού της ΕΕ για το 2023 (LFS), που συγκεντρώθηκε από τη Eurostat. Εκεί, λοιπόν, φάνηκε πως η Ελλάδα βρέθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην κορυφή της λίστας με τις πιο σκληρά εργαζόμενες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η μέση εβδομαδιαία εργασία στην Ευρώπη είναι 36,1 ώρες. Την ίδια στιγμή, όμως, στην Ελλάδα είναι 39,8 ώρες, περισσότερες από κάθε άλλη χώρα. Μόλις μια θέση πιο κάτω βρίσκεται η Ρουμανία, με τους πολίτες της να δουλεύουν 39,5 ώρες κατά μέσο όρο κάθε εβδομάδα, ενώ ακολουθεί η Βουλγαρία με 39 ώρες.

Αν κοιτάξουμε τώρα τις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκεί πρωταθλητές στη δουλειά είναι οι Τούρκοι με 44,2 ώρες κατά μέσο όρο και ακολουθούν οι Σέρβοι με 41,7, αλλά και οι Βόσνιοι με 41,4 ώρες την εβδομάδα.

How many hours per week do people in the EU work?💼⏱️



In 2023, people worked an average of 36.1 hours per week in their main job.



Longest in:

🇬🇷Greece (39.8)

🇷🇴Romania (39.5)



Shortest:

🇳🇱The Netherlands (32.2)

🇦🇹Austria (33.6)



What about your country?➡️https://t.co/izoknXaIUI pic.twitter.com/VAo2OXQE0j