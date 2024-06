Ο Legend του μέταλ, Ντέιβ Μαστέιν, στο Gazzetta: «Όταν οι γιατροί μου είπαν 'είσαι ελεύθερος να φύγεις' είπα 'ευχαριστώ Θεέ μου και ευχαριστώ τους φανς μου'» (vids)

Dave Mustaine ή Ντέιβ Μαστέιν. Όπως και να τον γράψει κανείς η ιστορία και η διαδρομή του μιλούν από μόνες τους και ο ίδιος ξετυλίγει στο Gazzetta το κουβάρι της ζωής του και της καριέρας του!

Τo Release Athens υποδέχεται τους φοβερούς και τρομερούς Megadeth, την Παρασκευή 14 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού. Τη μπάντα του «αρχιτέκτονα» Dave Mustaine (ή Ντέιβ Μαστέιν) που καθόρισε το heavy metal και συνεχίζει να το κάνει μέχρι σήμερα, 41 χρόνια μετά το ξεκίνημά της. Μέλος των περίφημων Big Four της thrash metal σκηνής και ένα από τα κορυφαία και πιο επιτυχημένα ονόματα του σκληρού ήχου, επιστρέφουν στη χώρα μας μετά από πολλά χρόνια για να παρουσιάσουν ένα show γεμάτο τραγούδια - ύμνους!

Ο περσινός, 16ος δίσκος τους, The Sick, The Dying... And The Dead! είναι η φυσική συνέχεια του βραβευμένου με Grammy Dystopia (2016) και μια ξεκάθαρη αναφορά στη νικητήρια μάχη του frontman της μπάντας (του Μαστέιν δηλαδή) με τον καρκίνο του λάρυγγα. «Πλέον νιώθω περισσότερη ενέργεια από ποτέ», δηλώνει ο Ντέιβ και το αποδεικνύει, μαζί με ολόκληρη τη μπάντα, επί σκηνής αφήνοντας τους πάντες άναυδους.

Ετοιμαστείτε για ατελείωτο headbanging με τα εμβληματικά Hangar 18, A Tout Le Monde, Tornado of Souls, Symphony of Destruction, Peace Sells, “Holy Wars... The Punishment Due, In My Darkest Hour, She-Wolf, Wake Up Dead και Sweating Bullets σε μία ακόμα πραγματικά μεγάλη ημέρα του heavy ήχου! Πριν από όλα αυτά όμως διαβάστε τα όσα φοβερά ενδιαφέροντα είπε στο Gazzetta ο Legend Μαστέιν.

- Καλησπέρα Ντέιβ. Ξεκινάω αναφέροντας ότι για μένα είσαι ένας Legend του μέταλ. Πώς νιώθεις όμως εσύ που επιστρέφεις στην Ελλάδα;

Νιώθω τρομερά. Δεν ξέρω πώς γίνεται να μην είσαι ενθουσιασμένος. Ευγνώμων αλλά και χαρούμενος. Είναι σαν να έχεις ένας εξαιρετικό γεύμα και να καπνίζεις ένα πούρο μαζί με ένα ποτήρι κρασί. Και από εκεί μπορούμε να πάμε σε εκατομμύρια κατευθύνσεις. Στα δικά μου στάνταρ αυτά είναι τα πιο καλά πράγματα στη ζωή και έτσι είναι το συναίσθημα τώρα. Πρέπει να βρω κάτι άλλο να το περιγράψω. Είναι σαν νιρβάνα. Σαν να είσαι στη Βαλχάλα.

- Μιλώντας για τον κόσμο νομίζω πώς η δυνατή σύνδεσή σου μαζί του έχει μεγάλη σημασία.

Είναι πολύ δυνατή η σύνδεση με τον κόσμο. Είχα τη δυνατότητα να τη χρησιμοποιήσω προς όφελός μου πολλές φορές. Όταν ένιωθα ότι ήθελα βοήθεια. Πρόσφατα όταν διαγνώστηκα με καρκίνο μπόρεσα να αντλήσω (δύναμη) - και να τραβήξω όλα τα καλά στοιχεία - από τη σύνδεσή μου με τον κόσμο μας. Πολλές μέρες που ένιωθα ότι δεν θα είχα μία καλή μέρα σκεφτόμουν τους φανς και τον κόσμο και έκανα την προσευχή μου και έβγαζα έτσι τη μέρα. Έτσι τα κατάφερνα. Κάποια στιγμή οι γιατροί μου είπαν 'είσαι ελεύθερος να φύγεις. Δεν έχεις πια καρκίνο'. Και σκέφτηκα 'ευχαριστώ Θεέ μου και ευχαριστώ τους φανς μου και ευχαριστώ Βικ (είναι το όνομα της μασκότ της μπάντας)'.

- Γυρίζοντας στην Αθήνα φέρνεις στο μυαλό σου παλιές εμπειρίες;

Στην Αθήνα ε; Ναι είχαμε πολλές ωραίες εμπειρίες. Έχουμε βρεθεί στην Αθήνα σε χώρους με διαφορετική χωρητικότητα. Έχουμε πάει ως τουρίστες, έχουμε βρεθεί με μία μικρή μπάντα που είχα ξεκινήσει παίζοντας σε μικρά clubs και έχουμε πάει ως μπάντα παίζοντας σε μεγάλους χώρους. Είναι οι φανς (εννοεί πάνω απ' όλα). Μου αρέσει πάρα πολύ όταν έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με φανς που είναι εκεί. Που ζητωκραυγάζουν μαζί μας. Να μιλάς μαζί τους για το πώς είναι να είσαι Έλληνας και να σου αρέσει μία μπάντα που παίζει μέταλ και προέρχεται από την Αμερική.

Και βέβαια το να ακούω και ελληνικές μέταλ μπάντες. Αυτό είναι πάντα κάτι που μου δίνει χαρά. Είναι περισσότερο σαν διαδικασία του 'ει έλα να κάνουμε παρέα'. Έχω έναν γιο, έχεις έναν γιο. Ωραία.

- Όπως το έχεις στο μυαλό είναι αυτό το στοιχείο κάτι πολύ σημαντικό; Αυτή η επαφή με τον κόσμο.

Ναι είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε φτάσει μακριά με το θέμα της επικοινωνίας με τον κόσμο διότι είναι τόσοι πολλοί αυτοί που παίζουν μουσική. Δεν είναι μουσικοί αλλά παίζουν μουσική. Οπότε αλλάζει η διαδρομή για τη μουσική. Είναι τόσες οι μπάντες. Δεν είναι πραγματικά επαγγελματικές μπάντες. Είναι απλά άνθρωποι που έχουν μάθει να παράγουν ήχο. Δημιουργούν κάτι και το βγάζουν προς τα έξω.

Είναι περισσότερες πληροφορίες από αυτές που μπορεί να... χωνέψει η μουσική βιομηχανία. Για μένα εάν είσαι μουσικός δεν χρειάζεσαι προγράμματα υπολογιστών ή προγράμματα για να φτιάξεις τραγούδια από το μηδέν (από το πουθενά). Έχεις τη δυνατότητα να φτιάξεις το τραγούδι όπως θέλεις αλλά να είσαι πραγματικός μουσικός. Να μην είσαι αυτός που δεν ξέρει να παίζει κιθάρα ή πιάνο ή μπάσο ή ντραμς και απλά φτιάχνεις έτσι κάτι.

Αυτό το στοιχείο δίνει τη δυνατότητα σε μπάντες να είναι πετυχημένες διότι δεν υπάρχουν σε αυτές άνθρωποι που να πηγαίνουν σε περιοδεία όμως από την άλλη γίνεται το εξής: πηγαίνει κανείς σε ένα club ή μία παμπ που του αρέσει και είναι κάποιος που παίζει εκεί ή δύο τύποι εκεί ως μπάντα. Αυτό εμένα μου κάνει σαν πρόγραμμα αλλά δεν υπάρχει το ανθρώπινο στοιχείο της συναυλίας. Αυτά δεν είναι για μένα. Εγώ θέλω το ανθρώπινο στοιχείο.

- Ήθελα να το συζητήσουμε αυτό το ζήτημα περί... έτοιμης μουσικής (από το PC) διότι έζησες μία εποχή που είχαμε καλή μουσική και έφτιαχνες και εσύ και τόσοι άλλοι τόσο καλή μουσική και σήμερα πατάς ένα κουμπί και φτιάχνεις μουσική. Πώς το σκέφτεσαι;

Δεν μου αρέσει. Για μένα είναι κάπως ειρωνικό όταν πέρασα 15 γ@@@@να χρόνια να μάθω να παίζω κιθάρα (γέλια). Είμαι ΟΚ με αυτό αλλά εμένα μου αρέσει να φτιάχνω πραγματική μουσική. Δεν θέλω να διαβάζω το πώς θα φτιάξω ένα κέικ. Αυτό δεν θα... λύσει την πείνα μου. Θέλω να φάω κάτι. Κάπως έτσι είναι. Είναι fake πράγματα αυτά.

- Έχεις αποδείξει ότι είσαι ένας μεγάλος μαχητής της ζωής ξεπερνώντας τόσες δυσκολίες. Κάποια στιγμή είχες πει σε συνέντευξή σου στις ΗΠΑ - εάν θυμάμαι σωστά - ότι ήθελες να γίνεις γιατρός γιατί ήθελες να βοηθήσεις τον κόσμο.

Ναι κοίταξε τα όνειρά μου και οι επιθυμίες μου άλλαξαν με τον χρόνο. Εάν με ρωτούσες μικρό το τι ήθελα να κάνω θα σου απαντούσα ότι θα ήθελα να γίνω παίκτης του μπέιζμπολ. Πριν από αυτό θα σου έλεγα ότι ήθελα να γίνω ωκεανογράφος διότι τα όνειρά μου άλλαζαν από στιγμή σε στιγμή και μέσα στον χρόνο. Είχα μεγάλη φαντασία και πάντα έδειχνα ενδιαφέρον για τα ζωντανά πλάσματα. Ότι πρέπει να κάνουμε τα πράγματα πιο καλά. Δεν ξέρω εάν ήταν τόσο το να γίνω γιατρός αλλά κάτι σαν βιολόγος. Κάποιος που μελετά τη ζωή και βοηθάει τους ανθρώπους να γίνουν πιο καλοί.

- Κάνοντας λόγο για δυσκολίες θα έρθει φέτος στην Ελλάδα και ο Ντίκινσον. Στο παρελθόν έχει απευθυνθεί σε εκείνον όταν περνούσες δύσκολα. Πώς σε βοήθησε αυτή η εμπειρία;

Μίλησα με τον Μπρους. Όμως ήταν ένας κύριος και επικοινώνησε και αυτός μαζί μου. Δεν ήταν ότι ήξερε για την ασθένειά μου και θα με άφηνε να παλέψω μόνος μου. Μου έδωσε να καταλάβω την κατάσταση και πώς θα μπορούσα να γίνω καλά και μου είπε ότι η φωνή του βελτιώθηκε μετά τις διαδικασίες που έπρεπε να κάνει. Είχα την ανάγκη να το ακούσω αυτό και είμαι ευγνώμων προς τον Μπρους για τη φιλία του.

- Είχες γράψει στο βιβλίο σου για τη γνωριμία με τον Σενσέι (Δάσκαλο) Μπένι, που είχε δουλέψει με τον Τσάκι Τσαν και το πώς σε βοήθησε στη ζωή σου. Πιστεύεις ότι γνωρίζοντας σημαντικούς ανθρώπους άλλαξες και αυτό σε βοήθησε στο να έχεις βρεθεί σε αυτή τη φάση στο σήμερα;

Ναι και ισχύει (και το ανάποδο) εάν γνωρίζεις κακούς ανθρώπους. Θα σε καθυστερήσουν στο ταξίδι σου. Και έτσι αυτή είναι μία άλλη διαφορά.

- Μιλώντας για ιστορίες θα ήθελα να αναφερθούμε στο εμβληματικό Holy Wars και το τι σκεφτόσουν τότε πριν το γράψετε και το βάλετε στο άλμπουμ και το τι θυμάσαι.

Ήταν μία... βαριά ιστορία. Τι θυμάμαι όταν το έγραψα ή όταν το ηχογράφησα;

- Όταν το έγραψες.

Ναι σε άλλη περίοδο έγινε η ηχογράφηση και σε άλλη έγραψα το κομμάτι. Ήμασταν εκτός των ΗΠΑ και ο Νικ (εννοεί τον ντράμερ Νικ Μένζα που δεν ζει πλέον) είχε κάνει κάποια αμφισβητήσιμα πράγματα (πράγματα που σήκωναν συζήτηση). Είμαι σίγουρος ότι θα σας τα έλεγε εάν είχε την ευκαιρία να κάνει συνέντευξη μαζί σας. Θα το αφήσω εκεί. Οπότε είχαμε κάτι στα σκαριά. Δεν θυμάμαι το τι ακριβώς είχε γίνει αλλά ήταν κάτι που είχε γίνει με τον IRA και το Άντριμ.

Είχαμε τον ντράμερ Τσακ Μπίλερ εκείνη την περίοδο και ο Νικ Μένζα είχε έρθει σε εμάς ως τεχνικός σε θέματα των ντραμς. Και τότε ο Νικ έλεγε 'ο Τσακ αυτό, ο Τσακ το άλλο... Πρέπει να τον ξεφορτωθείς και να πάρεις εμένα'. Και συμφώνησα με τον Νικ ότι θα του έδινα μία ευκαιρία για να παίξει μαζί μας αλλά όχι όσο γρήγορα το ήθελε εκείνος. Κάτι έγινε σε εκείνο το show μας στην Ιρλανδία και δεν βρίσκαμε τον Τσακ.

Και τότε βάλαμε τον Νικ στα ντραμς. Και τότε ήξερα και κατάλαβα πώς ο Νικ θα ήταν ο σωστός άνθρωπος. Το είχαμε συζητήσει να τον έχουμε ως τεχνικό και να τον κρατήσουμε γιατί βλέπαμε πώς τα πράγματα πήγαιναν σε λανθασμένη κατεύθυνση με τον Τσακ. Μόλις έγινε αυτό στην Ιρλανδία οριστικοποιήθηκε πώς ο Νικ θα ήταν ο νέος μας ντράμερ. Το να πάμε μετά στο στούντιο ήταν πιο απλό.

- Θεωρείς ότι τα χρόνια που προηγήθηκαν από το Rust in Peace σε έχουν οδηγήσει σε αυτή τη διαδρομή;

Ναι. Απόλυτα. Όλα αυτά τα πράγματα (το τι προηγήθηκε εννοεί και οι δυσκολίες και τα εμπόδια) με έκαναν αυτό που είμαι. Δεν θα τα άλλαζα για τίποτα. Υπάρχουν πράγματα που θα ήθελα να τα έκανα αλλιώς. Όχι πολλά. Κάποια προσωπικά και εγωιστικά πράγματα. Θα ήθελα να είχα πει αντίο στον Γκαρ (ο Γκαρ Σάμουελσον, παλιός ντράμερ των Megadeth που έχει φύγει από τη ζωή εδώ και χρόνια). Δεν ήξερα ότι θα πεθάνει τόσο νωρίς.

Θα ήθελα να είχα αποφύγει να προσλάβω ορισμένα άτομα διότι δεν προσέφεραν ανάλογα στους Megadeth και δεν προσέφεραν πραγματικά στο σύνολο της μπάντας. Ήταν καλοί για ένα διάστημα αλλά δεν είχαν τεράστια προσφορά. Μάλλον θα ήταν καλύτερα το συνεχίζαμε την αναζήτηση. Κάποιες φορές μέσα στη δεκαετία του '80 που ψάχναμε για μουσικούς και είχαμε ανθρώπους που έμειναν μαζί μας για ένα μικρό διάστημα ή έναν μάνατζερ που είχαμε για ένα σύντομο διάστημα. Νομίζω ότι τώρα είμαστε σε εξαιρετικό επίπεδο. Είμαστε εξαιρετικά όπως είμαστε. Παίζουμε όλοι εξαιρετικά και ανυπομονούμε να μας δείτε.

- Υπάρχουν πράγματα που κάνεις εκτός μουσικής;

Τι κάνω στον ελεύθερό μου χρόνο; Μένω σε μία φάρμα οπότε κάνω πράγματα που έχουν να κάνουν με αυτό. Ασκούμαι και αθλούμαι πολύ. Προσέχω πολύ τον εαυτό μου. Κάνω και πράγματα που έχουν να κάνουν με management και με άλλους καλλιτέχνες / μουσικούς που συνεργαζόμαστε. Δεν κάθομαι να περιμένω να μου έρθουν τα πράγματα και να μαζεύω υλικά αγαθά. Μου αρέσει να ασχολούμαι με όλα όσα έχουν να κάνουν με τους Megadeth.

Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Είναι η μπύρα των Megadeth και το κρασί Μαστέιν. Δεν φτιάξαμε αυτά τα προϊόντα για να βγάλουμε λεφτά. Το κάναμε για να φτιάξουμε ποτά για τους φανς μας και να τα πίνουν στις συναυλίες που θα μας ακούν και όχι μόνο εκεί βέβαια.

- Για το τέλος τι μήνυμα έχεις να στείλεις στον κόσμο που θα σας δει στο Release Athens;

Όπως είπες και εσύ Δημήτρη έχουμε περάσει διάφορα. Έχουμε ανακάμψει πολύ ωραία μετά την πανδημία, άλλα εμπόδια, τον καρκίνο (τη δική του ασθένεια εννοεί), την αλλαγή με τον μπασίστα και την αλλαγή με τον κιθαρίστα. Όλα αυτά ακούγονται τρομερά το να συμβούν σε μία μπάντα. Ο κιθαρίστας Κίκο Λουντέιρο θα μπορούσε να είναι εδώ μαζί μας αλλά εκείνος πρότεινε την αποχώρησή του καθώς δεν μπορούσε πια να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που είχαμε.

Είμαστε ακόμα φίλοι και δεν τον βλέπω ως εχθρό. Όταν θα βρεθούμε στην Ευρώπη θα έχουμε τον νέο εξοπλισμό μας και θα βάλουμε σε πράξη τις ιδέες που έχουμε για νέα riffs και αυτό συνήθως οδηγεί σε νέα κομμάτια ή στο ξεκίνημά τους. Έχω την αίσθηση πώς μέσα στη χρονιά θα συζητάμε το που και το πότε θα πάμε να κάνουμε ηχογράφηση (εννοεί για νέα δουλειά) και για νέα demos. Αυτό που θέλω να πω στους Έλληνες φανς μας είναι ότι έχουμε κάποια φοβερά τραγούδια, τραγούδια που δεν έχουμε παίξει εδώ και καιρό. Ανυπομονώ να μας δείτε το πώς τραγουδάμε και παίζουμε και το πώς η ομάδα (με τις προσθήκες της) παίζει. Να δείτε το πώς ο Τεέμου Μαντισάρι έχει ενταχθεί στην ομάδα (ο Φινλανδός της κιθαρίστας που βρίσκεται σε αυτήν από το 2023). Θα είναι μία φοβερή βραδιά και με φοβερή μουσική και ανυπομονώ να δω τα χαμογελαστά πρόσωπα των Ελλήνων φανς μας.