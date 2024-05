Δεν θα άντεχαν μόνο με μουσική. Το Gazzetta μετρά αντίστροφα για την έναρξη του Release Athensκαι «βουτά» στα αγαπημένα σπορ μερικών εκ των headliners του μεγάλου φεστιβάλ.

Μπορεί να έχουν αφιερώσει όλη τους τη ζωή στη μουσική, να έχουν σπαταλήσει αμέτρητες ώρες σε ταξίδια και να έχουν ρίξει τόνους ιδρώτα επί σκηνής. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως η καρδιά τους χτυπά μόνο για τη μουσική, πως το πάθος τους περιορίζεται μόνο εκεί. Ο χρόνος κυλά, το Release Athens 2024 ολοένα και πλησιάζει και λίγο πριν η Πλατεία Νερού γεμίσει με μουσικές, κόσμο και χαμόγελα, το Gazzetta αποκαλύπτει τα αγαπημένα – άλλα αναμενόμενα και άλλα όχι - σπορ μερικών εκ των headliners του φεστιβάλ.

Εντάξει, η αλήθεια είναι πως το ποδόσφαιρο, το λαοφιλέστερο άθλημα του πλανήτη, δεν θα μπορούσε να μην έχει την τιμητική του. Άλλωστε γεννήθηκε κι αυτό στην Αγγλία, όπως και η Britpop την οποία εκπροσωπούν εδώ και δεκαετίες με επιτυχία οι Pulp. Ο frontman τους δε, Jarvis Cocker, δεν έκρυψε ποτέ την αγάπη του για την μπάλα. Ακραιφνής και ρομαντικός οπαδός της Σέφιλντ Γουένσντεϊ, ο Cocker δεν χάνει ευκαιρία να παίζει ποδόσφαιρο. Το 2017 μάλιστα είχε συμμετάσχει και σε ένα φιλανθρωπικό φιλικό, στο οποίο αντιμετώπισε ποδοσφαιρικούς σταρ όπως ο Ζοζέ Μουρίνιο και ο Άλαν Σίρερ.

