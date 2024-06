Για τους τρεις οπαδούς, η απόφαση να εισβάλουν στον τελικό του Champions League είχε να κάνει με μια τεράστια αμοιβή που θα λάβουν από έναν γνωστό Ρώσο Youtuber.

Στα πρώτα 33 δευτερόλεπτα διακόπηκε ο μεγάλος τελικούς του Champions League ανάμεσα σε Ντόρτμουντ και Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς τρεις οπαδοί εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο, ενώ και ένας τέταρτος προσπάθησε χωρίς επιτυχία.

Συγκεκριμένα, οι οπαδοί ξέφυγαν από την επιτήρηση των σεκιούριτι και μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο, με έναν εξ αυτών μάλιστα να φτάνει δίπλα στον Τζουντ Μπέλινγκχαμ και να προσπαθεί να βγάλει selfie με τον Βρετανό σούπερ σταρ της ισπανικής ομάδας.

Το παιχνίδι διεκόπη για λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να απομακρυνθούν οι εισβολείς, κάτι το οποίο συνέβη μετά την παρέμβαση των ανδρών της ασφάλειας του γηπέδου.

🚨Multiple pitch invaders in the first minute - including this idiot who ran the length and width of the pitch before being stopped!



Not a great look for Wembley security after the Euro 2020 final fiasco #UCLfinal pic.twitter.com/nZGWEsPCVO