Τρεις οπαδοί εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο του «Wembley» 33 δευτερόλεπτα μετά την πρώτη σέντρα του τελικού του Champions League μεταξύ της Ντόρτμουντ και της Ρεάλ Μαδρίτης.

Στα πρώτα 33 δευτερόλεπτα διακόπηκε ο μεγάλος τελικούς του Champions League ανάμεσα σε Ντόρτμουντ και Ρεάλ Μαδρίτης. Τρεις οπαδοί εισάβαλαν στον αγωνιστικό χώρο, ενώ και ένας τέταρτος προσπάθησε χωρίς επιτυχία.

Η ασφάλεια του γηπέδου, που αδράνησε πολύ σε πρώτο χρόνο, απομάκρυνε τους εισβολείς και μάλιστα τον έναν τον έπιασε ο ποδοσφαiριστής των Βεστφαλών, Μάρσελ Ζάμπιτσερ!

😡 Embarrassing start for UEFA & Wembley as series of pitch invaders go unchallenged & disrupt start to game. Delay of 2 minutes #UCLfinal pic.twitter.com/hP3etCMJRI