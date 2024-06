Σε 53 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία του Λονδίνου λόγω των όσων συνέβησαν στο «Γουέμπλεϊ», στο πλαίσιο του τελικού του Champions League.

Η Ρεάλ Μαδρίτης κατάφερε να επικρατήσει της Ντόρτμουντ με 2-0 και να σηκώσει για 15η φορά στην ιστορία της την κούπα του Champions League. Η Βασίλισσα άντεξε στην πίεση των Βεστφαλών στο πρώτο μέρος της αναμέτρησης που διεξήχθη στο «Γουέμπλεϊ» και στο δεύτερο ημίχρονο βρήκε τις λύσεις για να φτάσει στη νίκη.

Ένας τελικός ο οποίος ωστόσο δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς. Μόλις στα 33 δευτερόλεπτα, τρεις οπαδοί εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο του «Γουέμπλεϊ», προκαλώντας ένα χάος λίγο μετά το πρώτο σφύριγμα της αναμέτρησης.

Λίγο μετά τη λήξη του αγώνα, η αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε συνολικά 53 συλλήψεις και οι πέντε εξ αυτών αφορούσαν εισβολή στον αγωνιστικό χώρο του «Γουέμπλεϊ».

The Metropolitan Police have confirmed 53 arrests were made at Wembley last night - five for pitch invasion and the majority of others for attempts to breach security and gain entry to the stadium. pic.twitter.com/DLPWUZcJS5