Το πιο σπάνιο άλμπουμ που ηχογραφήθηκε κρυφά από τους Wu-Tang Clan θα ακουστεί για πρώτη φορά

Το σπανιότερο άλμπουμ στον κόσμο, το οποίο μόνο λίγοι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν ακούσει ποτέ, πρόκειται να εκτεθεί σε μια γκαλερί στην Αυστραλία.

Το «Once Upon a Time in Shaolin», που ηχογραφήθηκε μυστικά επί έξι χρόνια από τους θρυλικούς Wu-Tang Clan, θα παιχτεί για πρώτη φορά στο κοινό στο Μουσείο Παλαιάς και Νέας Τέχνης (MONA) στο Χόμπαρτ της Τασμανίας. Για δέκα ημέρες τον Ιούνιο, το μουσείο θα φιλοξενήσει οικεία πάρτι ακρόασης διάρκειας 30 λεπτών, όπου οι οπαδοί θα μπορούν να ακούσουν ένα επιμελημένο δείγμα του αποκλειστικού άλμπουμ.

Στεγασμένο στο δικό του ασημένιο κουτί, αυτό το έβδομο άλμπουμ του πρωτοπόρου αμερικανικού συγκροτήματος χιπ-χοπ είναι το μοναδικό φυσικό αντίγραφο που υπάρχει και κατέχει το ρεκόρ του πιο ακριβού άλμπουμ που πουλήθηκε ποτέ. Αρχικά αγοράστηκε από τον επιχειρηματία Martin Shkreli έναντι 2 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η πολυαναμενόμενη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 15 Ιουνίου, και τη Δευτέρα, 24 Ιουνίου. Η ειδική αυτή παρουσίαση αποτελεί μέρος της έκθεσης «Namedropping» της MONA, η οποία θα διαρκέσει από τις 15 Ιουνίου 2024 έως τις 21 Απριλίου 2025. Η έκθεση έχει ως στόχο να εξετάσει θέματα που αφορούν το κύρος, τη φήμη και την ανθρώπινη επιδίωξη της αναγνώρισης, παρουσιάζοντας περίπου 200 έργα τέχνης και αντικείμενα στις υπόγειες αίθουσες του MONA

Μιλώντας για το άλμπουμ, ο διευθυντής του MONA, Jarod Rawlins, δήλωσε: «Κάθε τόσο, ένα αντικείμενο σε αυτόν τον πλανήτη διαθέτει μυστικιστικές ιδιότητες που υπερβαίνουν τις υλικές του συνθήκες. Το «Once Upon a Time in Shaolin» είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό άλμπουμ, οπότε όταν σκεφτόμουν το status και το τι θα μπορούσε να είναι ένα υπερβατικό όνομα, ήξερα ότι έπρεπε να το βάλω σε αυτή την έκθεση».

Το άλμπουμ δεσμεύεται από μια νομική συμφωνία που εμποδίζει την εμπορική κυκλοφορία του μέχρι το 2103. Ωστόσο, μπορεί να παιχτεί σε πάρτι ακρόασης. Κατά τη δημιουργία του, πιέστηκε σε αντίγραφο δύο CD, με τα ψηφιακά αρχεία master να έχουν διαγραφεί. Μετά την αρχική πώλησή του σε δημοπρασία το 2015, αργότερα περιήλθε στην ιδιοκτησία της συλλογικότητας ψηφιακής τέχνης Pleasr.

Οι Wu-Tang Clan, που δημιουργήθηκαν το 1992 στη Νέα Υόρκη, έχουν επαινεθεί γιατί άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος βλέπει το χιπ-χοπ, έφεραν επανάσταση στο είδος και έγιναν ένα από τα πιο θρυλικά γκρουπ στην ιστορία.