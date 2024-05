Η Νίκι Μινάζ συνελήφθη στο Άμστερνταμ για ναρκωτικά: Ακυρώθηκε η συναυλία της

Παρά την αποφυλάκισή της, δεν κατάφερε να φτάσει εγκαίρως στο Μάντσεστερ.

Η συναυλία της Νίκι Μινάζ στην αρένα Co-op Live του Μάντσεστερ, στην οποία αναβλήθηκε την τελευταία στιγμή αφού η τραγουδίστρια συνελήφθη λίγες ώρες νωρίτερα στην Ολλανδία.

Η ράπερ κρατήθηκε στο αεροδρόμιο Schiphol του Άμστερνταμ ως ύποπτη για κατοχή «μαλακών» ναρκωτικών.

Αργότερα ζήτησε συγγνώμη από τους θαυμαστές της αφού τελικά προσγειώθηκε στο Μάντσεστερ αργά το βράδυ του Σαββάτου.

Η ίδια δημοσίευσε στο X: «Σας ευχαριστώ όλους που προσευχηθήκατε για μένα σήμερα. Να είστε ευλογημένοι. Παρακαλώ παρακαλώ δεχθείτε τη βαθύτατη και ειλικρινή μου συγγνώμη».

Σύμφωνα με το Skynews, «η Minaj αφέθηκε ελεύθερη λίγο πριν τις 9 το βράδυ, αλλά θα πρέπει να πληρώσει ένα άγνωστο πρόστιμο για παράνομη εξαγωγή μαλακών ναρκωτικών από την Ολλανδία σε άλλη χώρα», ανέφερε η ολλανδική αστυνομία.

Παρά την αποφυλάκισή της, δεν κατάφερε να φτάσει εγκαίρως στο Μάντσεστερ, ωστόσο, τα ξημερώματα της Κυριακής, η Μινάζ έκανε live στο Instagram από το κέντρο του Μάντσεστερ.

Η συναυλία θα μεταφερθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία με τους υπεύθυνους να ανακοινώνουν τα εξής: «Τα εισιτήρια θα παραμείνουν έγκυρα για την παράσταση που θα ανακοινωθεί το συντομότερο δυνατό. Παρά τις καλύτερες προσπάθειες της Nicki να πραγματοποιηθεί το αποψινό σόου, τα γεγονότα σήμερα το έχουν καταστήσει αδύνατο. Είμαστε βαθιά απογοητευμένοι από την ταλαιπωρία».

They’re being paid big money to try to sabotage my tour b/c soooooo many ppl are mad that it’s this successful & they can’t eat off me. They got caught stealing money from my travel/jets. Got fired. Got mad. Etc.

😩 now they said they found weed & that another group of ppl have to come here to weigh the pre-rolls. Keep in mind they took my bags without consent. My security has already advised them those pre-rolls belong to him. Oh yea & the pilot wants me to take my ig post down.