Επιστήμονας προειδοποιεί για μια νέα πανδημία που είναι «απολύτως αναπόφευκτη»: «Να προετοιμαζόμαστε όπως οι ένοπλες δυνάμεις»

Επιστήμονας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για μια επικείμενη πανδημία.

Σε εφιαλτικές προειδοποιήσεις για μια νέα πανδημία που είναι «απολύτως αναπόφευκτη» προχώρησε ο πρώην επικεφαλής επιστημονικός σύμβουλος της βρετανικής κυβέρνησης Sir Patrick Vallance, προτρέποντας την επερχόμενη κυβέρνηση της Βρετανίας να επικεντρωθεί στην προετοιμασία για τη διαχείριση και αντιμετώπισή της, δεδομένου ότι «δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι» όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Σύμφωνα με τον Guardian, μιλώντας σε εκδήλωση πάνελ στο φεστιβάλ Hay στο Powys, ο Vallance δήλωσε ότι με την ευκαιρία των εκλογών στη Βρετανία υπάρχουν «σαφώς ζητήματα που πρέπει να διευθετηθούν». Ένα από τα πράγματα που πρέπει να κάνει η επόμενη κυβέρνηση είναι να εφαρμόσει «καλύτερη επιτήρηση για να είναι σε θέση να εντοπίσει αυτά τα πράγματα», είπε.

Επανέλαβε επίσης αυτό που είπε στους ηγέτες της G7 το 2021, ότι «πρέπει να είμαστε πολύ πιο γρήγοροι, πολύ πιο ευθυγραμμισμένοι στην εξεύρεση ταχέων διαγνωστικών δοκιμών, ταχέων εμβολίων, ταχέων θεραπειών, έτσι ώστε να μην χρειαστεί να λάβουμε τα ακραία μέτρα που εφαρμόστηκαν» κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού. Τα μέτρα που συνιστά είναι δυνατόν να εφαρμοστούν, πιστεύει ο Vallance, αλλά «απαιτούν κάποιο συντονισμό».

