Το ναυάγιο που φιλοξενεί θησαυρό δισεκατομμυρίων: Η αρχαιολογική περιοχή που έχει γίνει πόλος έλξης για τους επιστήμονες (vid)

Η πρόσφατη κίνηση της Κολομβίας να χαρακτηρίσει το ναυάγιο ως προστατευόμενη αρχαιολογική περιοχή είναι ένα κρίσιμο βήμα για τη διατήρηση του χώρου και των ιστορικών αντικειμένων του.

Η Κολομβία χαρακτήρισε επίσημα το ναυάγιο του Σαν Χοσέ, που συχνά αναφέρεται ως το «ιερό δισκοπότηρο» των ναυαγίων, ως προστατευόμενη αρχαιολογική περιοχή. Η σημαντική αυτή κίνηση, που ανακοινώθηκε την Τετάρτη, αποσκοπεί στη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης διατήρησης του φημισμένου ισπανικού πολεμικού πλοίου, το οποίο βρίσκεται στα ανοικτά των ακτών της Καραϊβικής.

Το Σαν Χοσέ, μια γαλέρα 60 πυροβόλων, πιστεύεται ότι κρύβει έναν θησαυρό από σμαράγδια, χρυσό και ασήμι που εκτιμάται ότι αξίζει το εκπληκτικό ποσό των 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το υπουργείο Πολιτισμού της Κολομβίας τόνισε ότι ο χαρακτηρισμός αυτός «εγγυάται την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς» και θα διευκολύνει τις «δραστηριότητες έρευνας, διατήρησης και αποτίμησης» στην περιοχή.

Colombia moves to protect "holy grail" of shipwrecks that sank over three centuries ago with billions of dollars in treasure https://t.co/nEMoYCd6GQ

«Δεν πρόκειται για θησαυρό, δεν το αντιμετωπίζουμε ως τέτοιο», δήλωσε ο υπουργός Πολιτισμού Χουάν Νταβίντ Κορέα, υπογραμμίζοντας την ιστορική και πολιτιστική σημασία του ναυαγίου και όχι τη χρηματική του αξία.

Το Σαν Χοσέ βρήκε τον υγρό του τάφο κοντά στο νησί Baru της Καρθαγένης κατά τη διάρκεια του Πολέμου της Ισπανικής Διαδοχής, μετά από μάχη με βρετανικά πολεμικά πλοία. Παρέμεινε ανεξερεύνητο μέχρι το 2015, όταν οι κολομβιανές αρχές εντόπισαν το ναυάγιο. Από τότε η ανακάλυψη προκάλεσε διεθνή διαμάχη για τα δικαιώματα ιδιοκτησίας.

More than three centuries after the legendary San Jose galleon sank off the coast of Colombia while laden with gold, silver and emeralds, the nation has officially approved a plan to recover the wreck and its treasures. https://t.co/A9g3CebVWE pic.twitter.com/y27vCVxjUU