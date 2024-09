Άφωνοι οι αρχαιολόγοι στην Πολωνία: Ανακάλυψαν ένα εργαλείο 500 ετών που εικάζουν ότι το χρησιμοποιούσε ο Κοπέρνικος

Αυτή η πυξίδα είναι μόλις η τρίτη του είδους της που βρέθηκε στην Πολωνία, γεγονός που αναδεικνύει τη σπανιότητά της και την πιθανή σημασία της.

Αρχαιολόγοι στην Πολωνία ανακάλυψαν ένα σπάνιο εργαλείο πλοήγησης 500 ετών, το οποίο μπορεί να ανήκε στον διάσημο αστρονόμο Νικόλαο Κοπέρνικο. Η αρχαία χάλκινη πυξίδα, που αποκαλύφθηκε στους κήπους του Φρόμπορκ -ένα μέρος όπου ο Κοπέρνικος πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής του- θα μπορούσε να έχει σημαντική ιστορική σημασία, συνδέοντάς την ενδεχομένως άμεσα με το πρωτοποριακό έργο του επιστήμονα.

Η ανακάλυψη έγινε από την Warminska Grupa Eksploracyjna, μια ομάδα εξερευνητών που ανακοίνωσαν το εύρημά τους στις 4 Αυγούστου 2024, μέσω μιας ανάρτησης στο Facebook. «Σήμερα είμαστε πολύ επιτυχημένοι», έγραψε η ομάδα, μοιραζόμενη ότι εντόπισαν το τεχνούργημα κατά την εξερεύνηση υπόγειων σηράγγων στο Φρόμπορκ.

Nicolaus Copernicus' lost compass is FOUND after 500 years & discovered in the grounds of the 14th century Frombork Castle #Poland 😃



Its made of copper-alloy, was found by amateur archaeologists using a ground-penetrating radar to comb the grounds of the estate.



It was from… pic.twitter.com/Gy0iiJNZ8x