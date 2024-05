H Ρωσία ανακοίνωσε ότι άρχισαν τις στρατιωτικές ασκήσεις στη χρήση πυρηνικών όπλων (vid)

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε δώσει εντολή νωρίτερα αυτόν τον μήνα για την διεξαγωγή των ασκήσεων.

Οι ρωσικές δυνάμεις άρχισαν την πρώτη φάση των στρατιωτικών ασκήσεων «που περιλαμβάνουν πρακτική εκπαίδευση στην προετοιμασία και τη χρήση μη στρατηγικών πυρηνικών όπλων» στη Νότια Στρατιωτική Περιφέρεια, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε δώσει εντολή νωρίτερα αυτόν τον μήνα για την διεξαγωγή των ασκήσεων.

Russian Minister of Defense says Russia starts first phase of tactical nuclear weapon drills!

