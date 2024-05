Αυτή η ανησυχητική ανακάλυψη υπογραμμίζει την επισφαλή κατάσταση του παγετώνα και τις πιθανές επιπτώσεις του στον πλανήτη.

Ωκεάνιο νερό ωθείται χιλιόμετρα κάτω από τον «Παγετώνα της Ημέρας της Κρίσεως» της Ανταρκτικής, αυξάνοντας την ευπάθειά του στο λιώσιμο και ενδεχομένως επιταχύνοντας την παγκόσμια άνοδο της στάθμης της θάλασσας, σύμφωνα με νέα έρευνα. Η μελέτη χρησιμοποίησε δεδομένα διαστημικών ραντάρ για να δημιουργήσει μια ακτινογραφία του κρίσιμου παγετώνα Thwaites, αποκαλύπτοντας πρωτοφανείς γνώσεις για τη δυναμική που παίζεται κάτω από τον πάγο του.

Η εισροή αλμυρού, σχετικά θερμού ωκεάνιου νερού προκαλεί «έντονη τήξη» κάτω από τον παγετώνα, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι τρέχουσες προβλέψεις για την παγκόσμια άνοδο της στάθμης της θάλασσας μπορεί να είναι υποτιμημένες. Αυτή η ανησυχητική ανακάλυψη υπογραμμίζει την επισφαλή κατάσταση του παγετώνα και τις πιθανές επιπτώσεις του στον πλανήτη.

Ο παγετώνας Thwaites στη Δυτική Ανταρκτική, που φέρει το παρατσούκλι «παγετώνας της Ημέρας της Κρίσεως» λόγω της δυνατότητάς του να προκαλέσει καταστροφική άνοδο της στάθμης της θάλασσας, είναι ο ευρύτερος παγετώνας στον κόσμο, που εκτείνεται σε μια έκταση περίπου στο μέγεθος της Φλόριντα. Θεωρείται επίσης ο πιο ευάλωτος και ασταθής παγετώνας της Ανταρκτικής, εν μέρει επειδή το έδαφος κάτω από αυτόν έχει κλίση προς τα κάτω, επιτρέποντας στα νερά του ωκεανού να διαβρώνουν τον πάγο του από κάτω.

