Η Shakira επιστρέφει: Το τραγούδι της με τίτλο «Puntería» θα είναι ο ύμνος του Copa America 2024

Το τραγούδι της Κολομβιανής τραγουδίστριας, το οποίο αποτελεί μέρος του άλμπουμ «Las Mujeres Ya No Lloran», επιλέχθηκε ως ο επίσημος ήχος του τουρνουά.

Για άλλη μια φορά, η Shakira θα αφήσει το στίγμα της στον κόσμο του ποδοσφαίρου. Η τραγουδίστρια από την Κολομβία, η οποία έχει υπάρξει στο παρελθόν πρωταγωνίστρια μεγάλων αθλητικών γεγονότων όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο και το Super Bowl, ανακοίνωσε σημαντικά νέα ενόψει του φετινού Copa América.

Το τραγούδι της με τίτλο «Puntería» θα είναι ο επίσημος ύμνος του Copa América 2024, κάνοντας για άλλη μια φορά τους φιλάθλους να χορεύουν στον ρυθμό της. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που η Shakira πρωταγωνιστεί σε κάποιο τουρνουά ποδοσφαίρου τέτοιου μεγέθους. Στο παρελθόν, τραγούδησε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2006 στη Γερμανία, το σινγλ του «Waka Waka» επιλέχθηκε ως το επίσημο τραγούδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου Νότιας Αφρικής το 2010, ενώ έπαιξε επίσης με το «La La» τέσσερα χρόνια αργότερα, στη Βραζιλία το 2014.

«Είναι το πιο σημαντικό ποδοσφαιρικό γεγονός της χρονιάς γιατί γνωρίζουμε ότι αυτό το τραγούδι θα είναι ο ήχος του καλοκαιριού για τους οπαδούς σε όλο τον κόσμο. Είναι η δύναμη της κουλτούρας και της μουσικής μας», σχολίασε η ίδια η Shakira, κάνοντας την ανακοίνωση της είδησης.

