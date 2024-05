Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην Eurovision 2024 λίγες ώρες πριν τον μεγάλο τελικό

Σε μια είδηση κυριολεκτικά της τελευταίας στιγμής από την Eurovision 2024 η ολλανδική De Telegraaf αναφέρει ότι η Ελλάδα, η Ιρλανδία και η Ελβετία λείπουν από τη σκηνή της παρέλασης των σημαιών.

Several artists not present at the flag parade of the family show just now: Ireland, Greece and Switzerland. The show also started 17 minutes late.