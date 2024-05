Η αποστολή της Ολλανδίας δεν εμφανίστηκε στη σκηνή του Malmö Arena για την πρώτη γενική πρόβα του τελικού

Η συμμετοχή της Ολλανδίας στη Eurovision 2024, Joost Klein, απαγορεύτηκε να κάνει πρόβες για τον μεγάλο τελικό, ενώ οι διοργανωτές ερευνούν ένα «περιστατικό».

Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) δεν διευκρίνισε τη φύση της έρευνας, αλλά δήλωσε ότι ο 26χρονος δεν θα κάνει πρόβες «μέχρι νεωτέρας».

Πιο αναλυτικά, σε δήλωση της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU) προς το πρακτορείο ειδήσεων PA αναφέρεται: «Διερευνούμε επί του παρόντος ένα περιστατικό που μας αναφέρθηκε και αφορά τον Ολλανδό καλλιτέχνη. Δεν θα κάνει πρόβες μέχρι νεωτέρας. Δεν έχουμε κανένα περαιτέρω σχόλιο αυτή τη στιγμή και θα ενημερώσουμε εν ευθέτω χρόνω».

Αξίζει να αναφερθεί ότι κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, στην οποία η ολλανδική αντιπροσωπεία τοποθετήθηκε ακριβώς δίπλα στην ισραηλινή, ο Joost Klein επέλεξε να κρυφτεί αρκετές φορές κάτω από την ολλανδική σημαία. Αυτό ερμηνεύτηκε ως σημάδι, αφού ο Joost Klein, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, αρνήθηκε, νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, να φωτογραφηθεί μαζί με την Eden Golan.

Tensions between the Netherlands and Israel become exposed at Eurovision over safety of contestants. @NewstalkFM #Eurovision2024 pic.twitter.com/ZgvA3n7FXG