Γιατί καβαλάμε άλογα και όχι ζέβρες; Οι επιστήμονες εξηγούν τη διαφορά (vid)

Αν ποτέ αναρωτηθήκατε γιατί ο άνθρωπος εξημέρωσε τα άλογα και όχι τις ζέβρες, η απάντηση δεν είναι και τόσο απλή...

Χιλιάδες χρόνια πριν, ο άνθρωπος κυνηγούσε τα άλογα για τροφή και όχι για μετακίνηση. Κάπου όμως στην προϊστορία, η σχέση αυτή άλλαξε ριζικά. Οι πρώτες ενδείξεις εξημέρωσης προέρχονται από την περιοχή του Καζακστάν, γύρω στο 4000 π.Χ., όπου ο πολιτισμός των Μποτάι φαίνεται να χρησιμοποιούσε άλογα για μετακίνηση και παραγωγή γάλακτος.

Αρχαιολογικά ευρήματα, όπως ίχνη από χαλινάρια στα δόντια και κεραμικά με λίπη αλόγων, ενίσχυσαν την «υπόθεση των Κουργκάν». Ωστόσο, νεότερες γενετικές αναλύσεις δείχνουν ότι η πραγματική εξημέρωση πιθανότατα συνέβη στις στέπες της Μαύρης Θάλασσας, λίγο πριν την εξάπλωση των αρμάτων και των ιππέων στην Ευρασία, γύρω στο 2000 π.Χ.

Και οι ζέβρες; Γιατί δεν έγινε το ίδιο;

Οι Ευρωπαίοι αποικιοκράτες στη Νότια Αφρική προσπάθησαν να εξημερώσουν ζέβρες, αλλά χωρίς επιτυχία. Οι ζέβρες είναι ανυπότακτες, νευρικές και επιθετικές, σπάνε τα χαλινάρια και αντιστέκονται σθεναρά στον έλεγχο.

Αν και μοιάζουν με άλογα, οι δύο ομάδες διαχωρίστηκαν εξελικτικά πριν από 4 έως 4,5 εκατομμύρια χρόνια. Η ζέβρα εξελίχθηκε σε ένα περιβάλλον γεμάτο λιοντάρια, ύαινες και τσιτάχ, κάτι που την έκανε εξαιρετικά επιφυλακτική και πιο... πολεμική.

Όπως εξηγεί η Carol Hall από το Nottingham Trent University, οι ζέβρες ανέπτυξαν μια ισχυρή αντίδραση φυγής και άμυνας. Μπορούν να σπάσουν τη σιαγόνα ενός λιονταριού με μια κλωτσιά, ενώ έχουν και έντονο φόβο προς τον άνθρωπο.

Γιατί τα άλογα μπορούν να εξημερωθούν και οι ζέβρες όχι

Τα ζώα που εξημερώνονται επιτυχώς έχουν πιο ήπιο χαρακτήρα, ωριμάζουν γρηγορότερα και συνεργάζονται εύκολα με τον άνθρωπο. Οι ζέβρες, αντίθετα, είναι επιθετικές, δύστροπες και με ισχυρό ένστικτο διαφυγής.

Υπήρξαν μεμονωμένες περιπτώσεις, όπως αυτή του Walter Rothschild, που οδηγούσε άμαξα με ζέβρες στο Λονδίνο των αρχών του 20ού αιώνα, αλλά πρόκειται για εξαιρέσεις.

Επιπλέον, οι ζέβρες είναι πολύ μικρότερες από τα άλογα, φέρνουν πιο πολύ σε πόνι και δεν μπορούν να μεταφέρουν βαριά φορτία ή ανθρώπους σε μεγάλες αποστάσεις.

