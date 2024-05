Η στιγμή που λεωφορείο φεύγει από την πορεία του και πέφτει σε ποτάμι (vid)

Λεωφορείο γεμάτο επιβάτες βγήκε από την πορεία του και έπεσε μέσα σε ποτάμι.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής (10/5) στην Αγία Πετρούπολη, όταν ένα λεωφορείο γεμάτο επιβάτες έπεσε μέσα σε ποτάμι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες στο λεωφορείο επέβαιναν περίπου 20 επιβάτες. «Σήμερα, περίπου στη μία το μεσημέρι, η αστυνομία έλαβε μια αναφορά ότι «ένα επιβατικό λεωφορείο έπεσε από μια γέφυρα στον ποταμό Μόικα, σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία την ώρα της έκτακτης ανάγκης υπήρχαν περίπου 20 άτομα μέσα στο όχημα», αναφέρει η έκθεση όπως τονίζει το πρακτορείο Ria.

Βίντεο που έρχονται στη δημοσιότητα δείχνουν το λεωφορείο να εκτρέπεται της πορείας του, να συγκρούεται με άλλο όχημα και στη συνέχεια να προσκρούσει στα κάγκελα της γέφυρας και να πέφτει έπειτα στο ποτάμι.

