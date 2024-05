Ο συνιδρυτής του Netflix αποκάλυψε ότι προσπάθησαν να πουλήσουν την εταιρεία στην Blockbuster αλλά έλαβαν μια σοκαριστική απάντηση

Οι ιδρυτές του Netflix Marc Randolph και Reed Hastings προσέγγισαν την Blockbuster το 2000 σε μια προσπάθεια να ενώσουν τις δυνάμεις τους.

Ένας από τους ιδρυτές της Netflix αποκάλυψε ότι η Blockbuster απέρριψε την αγορά της εταιρείας με έναν απαράδεκτο τρόπο. Για την ιστορία, το Netflix ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 1997 από τον Marc Randolph και τον Reed Hastings, ωστόσο, το 2000, «απένταροι, απελπισμένοι και χωρίς επιλογές», οι δύο επιχειρηματίες αποφάσισαν να πουλήσουν τη νεοσύστατη επιχείρηση στην Blockbuster.

Στο βιβλίο του με τίτλο «That Will Never Work: The Birth of Netflix and the Amazing Life of an Idea» (Η γέννηση του Netflix και η καταπληκτική ζωή μιας ιδέας), ο Randolph αναφέρθηκε στη στιγμή που ο ίδιος και ο Hastings συναντήθηκαν με τα αφεντικά της Blockbuster Media σε μια προσπάθεια να πουλήσουν τη νεοσύστατη επιχείρησή τους στην τεράστια μάρκα πολυμέσων.

Με επικεφαλής τον Hastings, οι ιδρυτές του Netflix πρότειναν να «τρέξουν το διαδικτυακό μέρος της επιχείρησης» και να επιτρέψουν στην Blockbuster να «εκμεταλλευθεί τα καταστήματα».

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος και γενικός σύμβουλος της Blockbuster εκείνη την εποχή Edward Stead στράφηκε προς τον Reed και τον ρώτησε πόσα χρήματα θέλανε για να αγοράσουν το Netflix.

Ο Χέιστινγκς απάντησε: «Πενήντα εκατομμύρια». Σύμφωνα με τον Randolph, ο διευθύνων σύμβουλος της Blockbuster προσπαθούσε επιδεικτικά να μη γελάσει. Ο Randolph πρόσθεσε: «Η συνάντηση πήρε την κατηφόρα πολύ γρήγορα, αφού ο γενικός σύμβουλος δε σεβάστηκε τους συνομιλητές τους και έβαλε τα γέλια».