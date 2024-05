«Η Google μας έχει καταστρέψει τη ζωή»: Έντονη αντιπαράθεση για τις νέες εγκαταστάσεις του κολοσσού στη Βρετανία

Τα παράπονα των κατοίκων κυμαίνονται από τον ενοχλητικό θόρυβο των κατασκευών μέχρι την υποβάθμιση της άλλοτε γραφικής θέας, ωθώντας ορισμένους να σκεφτούν να απομακρυνθούν εντελώς από την περιοχή.

Η γραφική πόλη Waltham Cross στο Hertfordshire, γνωστή κάποτε για την ειδυλλιακή θέα στην ύπαιθρο και την ήρεμη ατμόσφαιρά της, βρίσκεται τώρα στο επίκεντρο μιας έντονης διαμάχης σχετικά με το νέο κέντρο δεδομένων της Google αξίας 790 εκατομμυρίων λιρών. Αν και χαιρετίστηκε ως ευλογία για την τεχνολογική βιομηχανία της Βρετανίας, η κατασκευή της τεράστιας διαδικτυακής εγκατάστασης έχει αφήσει πολλούς κατοίκους να αισθάνονται απογοητευμένοι.

Τοποθετημένο σε μια εκτεταμένη έκταση που κάποτε ήταν καταπράσινα χωράφια, το έργο του κέντρου δεδομένων, που ονομάστηκε «Silicon Valley του Hertfordshire», προκάλεσε από την αρχή την οργή των ντόπιων. Η κατασκευή ξεκίνησε τον Ιανουάριο, προκαλώντας κύμα δυσαρέσκειας μεταξύ των κατοίκων που εξέφρασαν ανησυχίες για τον αντίκτυπο του έργου στην ποιότητα ζωής τους.

Google is ruining our lives: Residents living next to tech giant's £790m data centre in Hertfordshire claim it is making them ill and knocking thousands off their house prices as they say they don't want 'US tech geeks' for neighbours! https://t.co/MHFOQoAaRz pic.twitter.com/v9MhhXa41P