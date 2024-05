Ο Travis Scott έσυρε το χορό στο Μεγανήσι: Τα βίντεο που έγιναν viral σε λίγα λεπτά (vid)

Η παρουσία του Travis Scott στην Ελλάδα έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στους θαυμαστές και τους ντόπιους.

Τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στην Ελλάδα ο ράπερ Travis Scott. Ένα βίντεο εμφανίστηκε στο X, το οποίο τον απαθανατίζει να χορεύει υπό τους ήχους ελληνικών δημοτικών τραγουδιών, σε μια αυτοσχέδια, όπως φαίνεται, γιορτή. Εν μέσω ζωντανής μουσικής, ο ράπερ φάνηκε να λικνίζεται στις μελωδίες του Βασίλη Καρρά και της Φανής Δρακοπούλου, ενώ στο γλέντι συμμετείχε και η εκλεκτή συνοδεία του.

Το βίντεο προκάλεσε πολυάριθμα σχόλια στο X, με πολλούς να σημειώνουν την έντονη αντίθεση μεταξύ της χαλαρής απόλαυσης του Scott και της συνεχιζόμενης διαμάχης μεταξύ δύο άλλων τιτάνων της ραπ, του Drake και του Kendrick Lamar, οι οποίοι ανταλλάσσουν diss tracks και συνεχίζουν τη διαμάχη τους. Ενώ οι Drake και Lamar εμπλέκονται σε διαμάχες, ο Travis Scott φαίνεται να περνάει όμορφα, απολαμβάνοντας πλήρως το χρόνο του στην Ελλάδα. Ο ράπερ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα νησιά του Ιονίου, με το συγκεκριμένο βίντεο να έχει γυριστεί στο Μεγανήσι.

