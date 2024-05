Η Μαρίνα Σάττι και το «Ζάρι» έχουν μεγάλη απήχηση στα social media αλλά τα στοιχήματα θέλουν την ελληνική αποστολή να μπαίνει οριακά στην τελική δεκάδα της Eurovision.

Με άψογη ερμηνεία, συνοδεία μίας εντυπωσιακής χορογραφίας και ευρηματική σκηνική παρουσία, η Μαρίνα Σάττι «κέρδισε» τα βλέμματα στη δεύτερη τεχνική πρόβα της Ελλάδας στο περιθώριο της Eurovison 2024.

Σημειώνεται πως η Ελλάδα και η Μαρίνα Σάττι είναι πρώτη στις μετρήσεις των Eurofan, σε likes και προβολές στο TikTok αλλά και σε όλες τις μεγάλες μετρήσεις των φαν.

Αν και κάποιοι έκαναν λόγο για μικρά προβλήματα στον ήχο, πολλοί από τους Eurofans αποκαλούν τη Μαρίνα Σάττι και την ομάδα της, ήδη νικητές.

«Οι 12 βαθμοί μου πάνε στην Ελλάδα, είμαι πεπεισμένη ότι μπορεί να κερδίσει! Αγάπη από την Ιταλία προς τους μεγάλους μας φίλους, την Ελλάδα» γράφει μια κοπέλα από την Ιταλία κάτω από το βίντεο που δημοσίευσε ο λογαριασμός Eurovision News. «Έχει ήδη τον αέρα της νικήτριας» τόνισε κάποιος άλλος.

Βίντεο από τη δεύτερη πρόβα δημοσιεύτηκε και στο Instagram της Μαρίνας Σάττι, όπου περισσότερο οι Έλληνες φαν της, της σχολίασαν: «Φέρε το τρόπαιο στο σπίτι» και «είναι ξεκάθαρο ποιος θα κερδίσει». Ανάμεσα σε όσους αποθέωσαν την ελληνική αποστολή, είναι και ο Γιώργος Καπουτζίδης, ο Σπύρος Σούλης και η Τόνια Σωτηροπούλου.

H ίδια κατάσταση επικρατεί και στο το Twitter. Γενικά, τόσο η πρώτη πρόβα της Ελλάδας, όσο και η δεύτερη εντυπωσίασε τους πάντες, και ήταν μια από τις πιο επιτυχημένες πρώτες πρόβες στη φετινή Eurovision.

I really don't understand why the Greek delegation went for a one shot. It takes all the energy from the performance. Greece had so much potential with the staging, but this doesn't work at all 🇬🇷 #Eurovisionpic.twitter.com/ClfUAvBTEf