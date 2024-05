Κίνηση ανθρωπιάς από τον Floyd Mayweather: Μοίρασε 30.000 δολάρια σε άστεγους

Ο Floyd Mayweather έδωσε 30.000 δολάρια σε μια ομάδα αστέγων την ώρα που πήγαινε στο γήπεδο.

Τη γενναιοδωρία του έδειξε ο διάσημος πρώην πυγμάχος Floyd Mayweather, ο οποίος χάρισε 30.000 δολάρια σε μια ομάδα αστέγων, λίγο πριν εμφανιστεί στην αναμέτρηση των Κλίπερς με τους Μάβερικς στο Λος Άντζελες για τα πλέι οφ του ΝΒΑ.

Ο 47χρονος πρώην πρωταθλητής πυγμαχίας, στο δρόμο από το ξενοδοχείο όπου διέμενε με προορισμό την Cypto.com Arena, έπεσε πάνω σε μια ομάδα αστέγων, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του TMZ Sports.

Τότε έβγαλε από το σακίδιό του 30.000 δολάρια και τους τα μοίρασε, προκειμένου να τους βοηθήσει. «Δεν θέλω να δείξω το πρόσωπό μου, αλλά θέλω να πω ότι ο Floyd μόλις μας έδωσε 30.000 δολάρια», είπε ένας από τους άστεγους.

Τόσο αυτός όσο και οι υπόλοιποι που έλαβαν τα χρήματα δεν ήθελαν να αποκαλύψουν την ταυτότητά τους προκειμένου να μην γίνουν στόχος των εγκληματιών της περιοχής. «Δεν θέλουμε να μας κλέψουν. Θα πάμε να βρούμε ένα μοτέλ να μείνουμε», είπε ένας από τους άστεγους.

Floyd Mayweather courtside at the Clippers game last night. I guess this is what being “stuck in Dubai” looks like smh. pic.twitter.com/pYWwGknO19