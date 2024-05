Η Microsoft ανακοίνωσε το νέο της Xbox Games Showcase και το νέο Call of Duty

Η Microsoft επιστρέφει το καλοκαίρι με το Xbox Games Showcase

Η περίοδος των ανακοινώσεων για τη βιομηχανία του gaming είναι παραδοσιακά το καλοκαίρι και αν και πλέον δεν έχουμε την έκθεση E3 να τραβάει τα βλέμματα, η αγορά επαναπροσδιορίστηκε γύρω από την εκδήλωση Summer Game Fest και πλέον ετοιμάζεται και πάλι για πολλά νέα.

Στο πλαίσιο του Summer Game Fest, λοιπόν, η Microsoft ανακοίνωσε τη διοργάνωση του δικού της Xbox Games Showcase, μιας εκδήλωσης που θα λάβει χώρα στο Los Angeles στις 9 Ιουνίου και θα περιλαμβάνει ανακοινώσεις για τίτλους από τις Activision, Blizzard, Bethesda και Xbox Game Studios. Στην ανάρτηση που έκανε η αμερικανική εταιρεία για το event, αναφέρεται και ένα δεύτερο event που θα ακολουθήσει αμέσως μετά από το κεντρικό, χωρίς ωστόσο να μαρτυρά το όνομά του.

Οι insiders της αγοράς θεωρούν πως το παιχνίδι αυτό είναι το Call of Duty και οι νεότερες φήμες αναφέρουν ότι μιλάμε για ένα νέο παιχνίδι στη σειρά που θα μας ταξιδέψει στον Πόλεμο του Κόλπου.

We’re going to be talking about games of course



Tune in to the Xbox Games Showcase followed by [REDACTED] Direct on Sunday, June 9 @ 10am PT: https://t.co/z78G8h75r2 | #XboxShowcase pic.twitter.com/XgOGJy2gLv