Μυστηριώδεις «αράχνες» εμφανίστηκαν στον Άρη: Τι λένε οι επιστήμονες

Το ExoMars Trace Gas Orbiter, που εκτοξεύτηκε το 2016 με αποστολή να ερευνήσει τον Άρη για ίχνη ζωής στο παρελθόν, παρείχε ανεκτίμητες πληροφορίες για αυτές τις μαγευτικές δομές.

Στην αχανή έκταση του αρειανού τοπίου, ένα ιδιόμορφο φαινόμενο έχει τραβήξει την προσοχή των επιστημόνων και των λάτρεις του διαστήματος. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) ανακοίνωσε πρόσφατα την ανακάλυψη σχηματισμών που μοιάζουν με αράχνες και διασχίζουν την επιφάνεια του Κόκκινου Πλανήτη, ένα μαγευτικό θέαμα που κατέγραψε το σκάφος Mars Express.

Σε αντίθεση με οποιαδήποτε εξωγήινα αραχνοειδή, αυτές οι «αράχνες» δεν είναι ζωντανοί οργανισμοί αλλά μάλλον περίπλοκα μοτίβα που σχηματίζονται από φυσικές διαδικασίες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ESA, αυτά τα αινιγματικά χαρακτηριστικά προκύπτουν όταν το ηλιακό φως αλληλεπιδρά με τις εναποθέσεις διοξειδίου του άνθρακα που συσσωρεύονται κατά τους χειμερινούς μήνες του Άρη. Η επακόλουθη αντίδραση μετατρέπει τον πάγο του διοξειδίου του άνθρακα σε αέριο, δημιουργώντας πίεση που διαρρηγνύει το παχύ στρώμα πάγου, προωθώντας σκονισμένες εκρήξεις που μοιάζουν με θερμοπίδακες σε όλο το έδαφος του Άρη.

