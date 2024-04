Νέα επίθεση στο Σίδνεϊ: Άνδρας μαχαίρωσε ιερέα σε ζωντανή μετάδοση (vid)

Νέα σοκαριστική επίθεση σημειώθηκε στο Σίδνεϊ, αυτή τη φορά μέσα σε εκκλησία (ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ).

Νέο μακελειό σημειώθηκε στο Σίδνεϊ, αυτή τη φορά μέσα σε εκκλησία, όταν ένας μαυροφορεμένος άνδρας κινήθηκε προς το ιερό και μαχαίρωσε επανειλημμένως τον ιερέα.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε σε βάρος του ιερέα, ο οποίος την ώρα που κήρυττε στην εκκλησία The Good Shepherd Church, στην περιοχή Ουέικλι, στα δυτικά του Σίδνεϊ το απόγευμα της Δευτέρας (τοπική ώρα), είδε ξαφνικά έναν άγνωστο με μαχαίρι να τον πλησιάζει στην Αγία Τράπεζα και να τον μαχαιρώνει πολλές φορές.

Τη στιγμή της επίθεσης, μεταδιδόταν σε ζωντανή μετάδοση το κήρυγμα του ιερέα. Άμεσα έπεσαν πάνω στον δράστη οι πιστοί που παρακολουθούσαν ζωντανά το κήρυγμα, προσπαθώντας να τον σταματήσουν.

Η αστυνομία του Σίδνεϊ ανακοίνωσε την σύλληψη του δράστη. Διευκρίνισε ότι οι τέσσερις τραυματίες δεν φέρουν απειλητικά για την ζωή τους τραύματα.

Το βίντεο της επίθεσης



An attack on a priest has just been captured on a live stream at the Christ the Good Shepherd Church in the Sydney suburb of Wakeley. pic.twitter.com/s17sHHHVw7