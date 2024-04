Ο πραγματικός λόγος που σβήνουν τα φώτα κατά την απογείωση και προσγείωση του αεροπλάνου (vid)

Διατηρώντας καθαρή ορατότητα τόσο εντός όσο και εκτός του αεροσκάφους, τα πληρώματα πτήσης είναι καλύτερα εξοπλισμένα για να ανταποκρίνονται γρήγορα και αποτελεσματικά σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο τόσο για τους επιβάτες όσο και για τα μέλη του πληρώματος.

Για πολλούς επιβάτες, το σβήσιμο των φώτων της καμπίνας κατά τη διάρκεια της απογείωσης και της προσγείωσης σε νυχτερινές πτήσεις μπορεί να μοιάζει με μια μικρή ενόχληση ή μια διακριτική χειρονομία για την ενθάρρυνση της ανάπαυσης. Ωστόσο, αυτό το φαινομενικά αθώο μέτρο εξυπηρετεί έναν κρίσιμο σκοπό ασφάλειας, έναν σκοπό που θα μπορούσε ενδεχομένως να σώσει ζωές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Η πρώην αεροσυνοδός της United Airlines Sue Fogwell έριξε φως σε αυτό το πρωτόκολλο ασφαλείας, εξηγώντας ότι το σβήσιμο των φώτων κατά τη διάρκεια νυχτερινών πτήσεων επιτρέπει στην όραση των επιβατών να προσαρμοστεί στο σκοτάδι. Αυτή η περίοδος προσαρμογής, που συνήθως διαρκεί από δέκα έως 30 λεπτά, είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της ορατότητας σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, ιδίως σε κρίσιμες στιγμές όπως οι εκκενώσεις.

