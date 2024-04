O Russ Cook έκανε το αδύνατο δυνατό: Έγινε ο πρώτος άνθρωπος που έτρεξε σε όλο το μήκος της Αφρικής (vid)

O Russ Cook, γνωστός με το ψευδώνυμο "Hardest Geezer", έγινε ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία της ανθρωπότητας που διέσχισε ολόκληρη την Αφρική

Ένας Βρετανός έγινε ο πρώτος άνθρωπος που έτρεξε σε όλο το μήκος της Αφρικής. O άνδρας από το Δυτικό Σάσεξ ολοκλήρωσε με επιτυχία την αποστολή του, αφού πέρασε τη γραμμή του τερματισμού στην Τυνησία σήμερα (07/04) μετά από 352 ημέρες.

Ο 27χρονος δήλωσε ότι είχε παλέψει με την ψυχική του υγεία, τον τζόγο και το ποτό και ήθελε να κάνει κάτι διαφορετικό στη ζωή του. Αφού έτρεξε μέσα από 16 χώρες σε 352 ημέρες, ο δρομέας με το παρατσούκλι "Hardest Geezer" συγκέντρωσε πάνω από 650.000 λίρες για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Can’t believe it’s nearly over. See you at the shell garage soon boys & girls🫡 https://t.co/Giyaqg0Cse