To ναρκωτικό «kush» έχει προκαλέσει χάος στη Σιέρα Λεόνε: Χρήστες ξεθάβουν πεθαμένους για να πάρουν τη δόση τους!

Ένα ψυχοδραστικό ναρκωτικό που παρασκευάζεται από ανθρώπινα οστά έχει προκαλέσει «παράνοια» στους εθισμένους, οι οποίοι σκάβουν μέχρι και τάφους για να πάρουν τη δόση τους.

Μια πραγματική παράνοια επικρατεί στη Σιέρα Λεόνε, με τον πρόεδρο της, Julius Maada Bio, να κηρύσσει την Παρασκευή (05/04) ολόκληρη τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την κατάχρηση ουσιών, καλώντας ταυτόχρονα την κυβέρνησή να πατάξει την αυξανόμενη χρήση ενός φτηνού και μερικές φορές θανατηφόρου συνθετικού ναρκωτικού, γνωστού ως kush.

Το άκρως εθιστικό μείγμα μαριχουάνας, τεντανύλης και τραμαδόλης έχει προκαλέσει εκατοντάδες θανάτους και ψυχολογικά προβλήματα σε δεκάδες χρήστες από τότε που πρωτοεμφανίστηκε στη Σιέρα Λεόνε πριν από περίπου έξι χρόνια, σύμφωνα με την κυβέρνηση. Εκατοντάδες νέοι άνδρες πέθαναν πρόσφατα από οργανική ανεπάρκεια που συνδέεται με το επικίνδυνο ναρκωτικό, δήλωσε ένας γιατρός του Φρίταουν στο BBC.

Επιπλέον, οι εισαγωγές στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο της Σιέρα Λεόνε που αφορούν ασθένειες που συνδέονται με το κους έχουν αυξηθεί σχεδόν 4.000% μεταξύ 2020 και 2023 και τα περισσότερα θύματα είναι νεαροί άνδρες κάτω των 25 ετών

«Η χώρα μας βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με μια υπαρξιακή απειλή λόγω των καταστροφικών επιπτώσεων των ναρκωτικών και της κατάχρησης ουσιών, ιδίως του καταστροφικού συνθετικού ναρκωτικού kush», δήλωσε ο Bio.

Sierra Leone declares national emergency on drug abuse:

Sierra Leone President Julius Maada Bio made the announcement during a televised address, amid growing calls from the public for more practical efforts to stop the supply of a deadly substance called 'kush'. pic.twitter.com/GLE2TFC3lh