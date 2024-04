Η γυναίκα με τις μεγαλύτερες πατούσες στον κόσμο κατέκτησε το ρεκόρ Guinness: «Δέχομαι άπειρα μηνύματα κάθε μέρα»

Η 39χρονη Τάνια Χέρμπερτ κατέχει ένα παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες για τις μεγαλύτερες πατούσες στον κόσμο.

Μια γυναίκα που κατέχει το ρεκόρ για τις μεγαλύτερες πατούσες στον κόσμο ισχυρίζεται ότι κατακλύζεται κάθε μέρα από δεκάδες αιτήματα ανθρώπων με φετίχ στα πόδια.

Η Τάνια Χέρμπερτ, από το Χιούστον των ΗΠΑ, τιμήθηκε με το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες το 2022, επειδή έχει τις μεγαλύτερες πατούσες από οποιαδήποτε γυναίκα στον κόσμο. Συγκεκριμένα, μέγεθος 50.

Η 39χρονη ισχυρίζεται ότι ήταν πάντα πολύ ψηλότερη από τους συνομηλίκους της και ότι είχε πόδια-ρεκόρ από το σχολείο. Ωστόσο, είπε ότι ποτέ δεν ένιωσε άσχημα που ήταν πάνω από το μέσο όρο.

Say hello to Tanya Herbert, new record holder for the world's largest feet! 🦶️ pic.twitter.com/yVULTFRIL6