Ο γηραιότερος άνθρωπος στον κόσμο πέθανε λίγους μήνες πριν από τα 115α γενέθλιά του

Ο Juan Vicente Perez έζησε δύο Παγκόσμιους Πολέμους, κρίσεις, πανδημία, εμφυλίους και τελικά άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 114 ετών.

Ο γηραιότερος άνθρωπος στον κόσμο πέθανε σε ηλικία 114 ετών. Ο Juan Vicente Perez Mora ήταν ένα σύμβολο της Βενεζουέλας, που έζησε και τους δύο Παγκόσμιους Πολέμους καθώς και την πανδημία COVID-19, αλλά δυστυχώς απεβίωσε χθες το βράδυ (2 Απριλίου).

Ο πρώην αγρότης είχε στεφθεί ως ο γηραιότερος εν ζωή άνθρωπος τον Μάιο του 2022, με τον τίτλο να απονέμεται στον τότε 112χρονο από το βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες, το οποίο αναγνώρισε τη μακροζωία του.

«Ο Χουάν Βισέντε Πέρες Μόρα πέρασε στην αιωνιότητα σε ηλικία 114 ετών. Ο άνθρωπος αυτός από το Ελ Κόμπρε προσέφερε στη Βενεζουέλα το ρεκόρ μακροβιότητας που αποδίδεται από τα Ρεκόρ Γκίνες», ανέφερε σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

Guinness World Records are saddened to learn of the passing of Juan Vicente Pérez at the age of 114.



He was announced as the world's oldest man at the age of 112 back in February 2022.