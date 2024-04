Τα ADIDAS ORIGINALS Γιορτάζουν Τρία Classic Sneakers με την Καμπάνια «1000 BACK»

Η νέα παγκόσμια καμπάνια των adidas Originals συνεχίζει να γράφει την ιστορία των Gazelle, Samba & Handball Spezial

Τα adidas Originals επηρεασμένα από τη δημιουργική προσέγγιση της καμπάνιας την προηγούμενη σεζόν, συνεχίζουν να αναζητούν στοιχεία του heritage τους και να τιμούν τις κοινότητες που φόρεσαν και φορούν τα θρυλικά Gazelle, Samba και Handball Spezial.

Η καμπάνια εστιάζει σε τρία iconic μοντέλα παπουτσιών που πρωτοεμφανίστηκαν στον κόσμο του ποδοσφαίρου: τα Gazelle, τα Samba και τα Handball Spezial. Αρχικά, το κάθε μοντέλο είχε σχεδιαστεί για να φορεθεί είτε στη προπόνηση, είτε στον ποδοσφαιρικό αγώνα αλλά και στο handball. Αυτά τα μοντέλα παπουτσιών θεωρούνται «classic sneakers» και συνεχίζουν να έχουν ισχυρό αντίκτυπο σε όλο τον κόσμο, σε κάθε κουλτούρα και πλήθος κινημάτων.

Η νέα καμπάνια των adidas Originals περιλαμβάνει φωτογραφίες ατόμων που βάσει της δικής τους προσωπικότητας, δημιουργούν διαφορετικούς στυλιστικούς συνδυασμούς φορώντας το Gazelle, το Samba αλλά και το Handball Spezial με το δικό τους μοναδικό τρόπο γράφοντας νέα κεφάλαια στην ιστορία του κάθε μοντέλου. Η καμπάνια αυτή είναι η συνέχεια της προηγούμενης με τίτλο «We gave the world an original. You gave us a thousand back», αλλά επικοινωνεί ένα νέο πιο συγκεκριμένο μήνυμα πως ένα παπούτσι μπορεί να φορεθεί με χιλιάδες εναλλακτικούς τρόπους.

Στην Ελλάδα, τα τρία εμβληματικά μοντέλα των adidas Originals φόρεσαν οι Josephine Wendel, Dat Lilly, LILA, Hercules Tsuzinov, Emmanuel Elozieuwa, οι αθλητές Γιώργος Βαγιαννίδης, Χαράλαμπος Κωστούλας καλώντας τους λάτρεις του brand, να δημιουργήσουν τα δικά τους looks και να τα ανεβάσουν στα Social Media τους χρησιμοποιώντας τα hashtags #Samba #Gazelle και #Spezial, δίνοντας νέες αξίες και χαρακτήρα στα κλασσικά αυτά μοντέλα παπουτσιών.

Η κορύφωση της καμπάνιας στη χώρα μας, πρόκειται να πραγματοποιηθεί το βράδυ της Πέμπτης 11/4 στις 20:30 με ένα ανατρεπτικό Street Runway Show και στη συνέχεια ένα Block Party με DJ Set από τον Steve Onemanshow που θα πραγματοποιηθεί στο adidas Original Store Athens (Αθηναΐδος 5, Αθήνα) και είστε όλοι καλεσμένοι.

Τα 3 iconic μοντέλα της νέας καμπάνιας των adidas Originals θα τα βρείτε στα adidas stores, στο www.adidas.gr σε επιλεγμένα sneaker stores και φυσικά στο adidas Originals Store.