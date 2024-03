Το μυστικό της Σαντορίνης: Νέα μελέτη ανατρέπει τα δεδομένα για την ιστορία του νησιού

Πρόσφατες επιστημονικές ανακαλύψεις έφεραν στο φως νέες γνώσεις για το ταραχώδες παρελθόν του νησιού, αποκαλύπτοντας μια ιστορία πιο πολύπλοκη και δυνητικά επικίνδυνη από ό,τι είχε γίνει κατανοητό μέχρι σήμερα.

Το γραφικό νησί της Σαντορίνης, διάσημο για τα εντυπωσιακά σπίτια του, που είναι φωλιασμένα πάνω από έναν ειδυλλιακό γαλάζιο κόλπο, κρύβει ένα βαθύ και εκρηκτικό μυστικό. Αυτή η παραδεισένια τοποθεσία, που αγαπήθηκε από τους τουρίστες σε όλο τον κόσμο, οφείλει την ύπαρξή της σε μια σειρά εντυπωσιακά ηφαιστειακών εκρήξεων.

Το όμορφο σχήμα της Σαντορίνης είναι το άμεσο αποτέλεσμα κολοσσιαίων ηφαιστειακών εκρήξεων που έχουν σμιλέψει το τοπίο του νησιού επί χιλιετίες. Η πιο κατακλυσμική από αυτές τις εκρήξεις συνέβη γύρω στο 1560 π.Χ., ένα γεγονός τόσο ισχυρό που συνέβαλε σημαντικά στην παρακμή του Μινωικού πολιτισμού. Αυτή η έκρηξη ήταν από τα πιο ισχυρά ηφαιστειακά γεγονότα των τελευταίων 10.000 ετών, που χαρακτηρίστηκε από μαζικές εκτοξεύσεις συντριμμιών και καταστροφικά τσουνάμι.

