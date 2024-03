Ο σταρ των HIM, Ville Valo, στο Gazzetta: «Η αγάπη του κόσμου δεν αγοράζεται με χρήμα, νιώθω ευλογημένος για τη στήριξή του» (vids)

Μπορεί εκείνος και οι HIM να έχουν ακολουθήσει χωριστούς δρόμους όμως το background δεν ξεχνιέται. Ο λόγος για τον πάντα ξεχωριστό performer Ville Valo που λειτουργώντας σε σόρο καριέρα πλέον μιλά στο Gazzetta για τη νέα του δουλειά, τα LIVE που θα κάνει στην Ελλάδα αλλά και τη σχέση του με τον κόσμο.

Ο Φινλανδός μουσικός σταρ Ville Valo (Βίλε Βάλο) επιστρέφει στην Ελλάδα για να δώσει δύο μοναδικά headline shows στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Ο Valo που φυσικά ξεχώρισε με τους πολυαγαπημένους HIM του ελληνικού κοινού, παρουσιάζει πλέον τη δική του δουλειά, το NEON NOIR, ένα ιδιόμορφο και ξεχωριστό άλμπουμ που είναι στα δικά του... θέλω και με διαφορές σε σχέση με τα ακούσματα των HIM.

Special guests και στις δύο συναυλίες θα είναι οι Zetra. Ο Ville Valo (Βίλε Βάλο) θα εμφανιστεί στην Αθήνα την Πέμπτη 4 Απριλίου 2024 στο Fuzz και στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 5 Απριλίου 2024 στο Principal Club Theater. Ο Ville που όπως δηλώνει στο Gazzetta είναι ένας απλός άνθρωπος μας μίλησε για όλα όσα τον απασχολούν, τη μουσική του, τους HIM αλλά και τη σχέση του με τον κόσμο.

- Ville καλησπέρα. Πώς είσαι αυτό το διάστημα και πώς περιμένεις τα επόμενά σου Live;

Είμαι καλά. Δεν παραπονιέμαι. Περιμένω πώς και πώς για το tour και για να βρεθώ στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Είναι κάτι καλό γα να το περιμένεις.

- Πώς νιώθεις που επιστρέφεις στην Ελλάδα;

Λοιπόν είχαμε την ευκαιρία να παίξουμε στο Rockwave, το φεστιβάλ πέρυσι. Όμως τα φεστιβάλ είναι πάντα λίγο διαφορετικά. Το κοινό δεν είναι εκεί μόνο για μένα. Είναι για πολλές μπάντες. Και παίξαμε και νωρίς οπότε το show με τα φώτα δεν ήταν όπως θα το θέλαμε.

Είμαι φοβερά χαρούμενος που γυρίζουμε στην Ελλάδα. Με την προηγούμενή μου μπάντα, τους HIM, νομίζω πώς έχουμε έρθει στην Ελλάδα 5, 6 ή 7 φορές. Ξεκινώντας από το 2000. Οπότε μιλάμε για σχεδόν 25 χρόνια πριν.

Οπότε ναι έχω την ιστορία μου με την Ελλάδα. Οπότε πάντα μου άρεσε η πιθανότητα να ταξιδέψω και να έρθω στο λίκνο του πολιτισμού από τη Φινλανδία.

- Τι σημαίνει για σένα η αγάπη του κόσμου;

Είναι κάτι που όταν ξεκινάς ένα συγκρότημα και είσαι νέος και θέλεις να γίνει όσο καλός μπορείς ή όσο πιο καλός μπορείς, δεν μπορείς να διαλέξεις το κοινό σου. Το κοινό επιλέγει εσένα.

Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί ο κόσμος και ειδικά ο κόσμος στην Ελλάδα είναι πιστός (προς εκείνον εννοεί). Είναι κάτι που υπάρχει στη hard rock ή μέταλ σκηνή. Όταν ο κόσμος αγαπά έναν καλλιτέχνη ή μία μπάντα φαίνεται πώς το κάνει για πάντα. Για μία ζωή.

Οπότε είναι κάτι που με χαροποιεί πολύ. Κάτι που με κάνει να νιώθουν πώς με τιμούν αλλά και ευλογημένος. Είναι κάτι σημαντικό και δεν είναι κάτι που μπορείς να το θεωρήσεις ως δεδομένο. Ειδικά μετά τον χρόνο που χρειάστηκα για το come back μου με τη νέα μουσική μου και τη δουλειά μου και ενώ έπαιζα τα παλιά τραγούδια των HIM ενώ το έκανα αυτό. Ποτέ δεν ξέρεις από πριν εάν υπάρχει κόσμος που να του αρέσει αυτό που κάνεις. Ή εάν θα βρεθεί νέο κοινό. Είμαι χαρούμενος που υπάρχει ακόμα κάποιος κόσμος που του αρέσει αυτό που κάνω.

- Προσωπικό άλμπουμ λοιπόν ως VV με τίτλο NEON NOIR. Ακούγοντάς το νιώθω πώς έχει διαφορές από τους HIM. Πώς το βλέπεις εσύ;

Είναι ότι τα παιδιά από τους HIM δεν παίζουν στη δουλειά του VV. Τα παιδιά στους HIM ήταν πιο... μεταλάδες και hard rockers από εμένα. Με το Neon Noir μπόρεσα να βγάλω περισσότερο την επίδραση από τους DEPECHE MODE και τους CURE. Είναι οι αρχές της δεκαετίας του 1980 και τα μέσα με ηλεκτρονική μουσική και μουσική indie. Με πράγματα από το νέο κύμα που μεγάλωσα με αυτά και αγαπάω. Ήταν μία συνειδητή απόφαση. Είναι κάτι που μου αρέσει πραγματικά οπότε δεν ήθελα να περιορίσω τον εαυτό μου και αυτή είναι η βασική διαφορά σε επίπεδο ήχου.

Κατά τα άλλα είμαι πολύ κοντά σε αυτό που λέμε δεν μπορώ να δω το δάσος αλλά το δέντρο. Καθώς είμαι τόσο κοντά στους HIM και στο VV. Είναι σαν μία συνέχεια των όσων έκανα με τους HIM και πιο φρέσκο.

- Έχεις αγαπημένα σου τραγούδια από τον δίσκο;

Υπάρχει ένα αργό κομμάτι με επιρροή από τους BLACK SABBATH και τους DEPECHE MODE, το Saturnine Saturnalia. Είναι κάπως σκοτεινό και μελαγχολικό. Πηγαίνει πολύ καλά LIVE. Είναι ένα από τα πρώτα τραγούδια που ηχογράφησα μαζί με ένα άλλο που λέγεται Run Away from the Sun.

Το Run Away from the Sun είναι το πρώτο που έγραψα για αυτό το άλμπουμ. Και το πρώτο που έγραψα στα αγγλικά μετά τη διάλυση των HIM. Οπότε είναι ένα πολύ ξεχωριστό τραγούδι για μένα. Οπότε για μένα όλο το άλμπουμ και όλα τα τραγούδια σημαίνουν πολλά. Σημαίνουν πολλά για μένα. Διότι είχα πολλά να αποδείξω. Όχι μόνο στον εαυτό μου αλλά και για τον κόσμο επίσης οπότε είναι ένα σημαντικό βήμα προς το άγνωστο. Δεν μπορώ να δείξω με το δάχτυλο περισσότερο ένα τραγούδι που να μου άρεσε πιο πολύ.

- LOVE METAL. Είναι ένας όρος συνδεδεμένος με τους HIM. Πώς και γιατί βγήκε;

Νομίζω πώς είχε να κάνει με το γεγονός πώς ο κόσμος είχε μεγάλη δυσκολία στο να μας βάλει σε μία κατηγορία. Σε μία κατηγορία για αυτό που κάναμε. Γιατί ήμασταν μία hard rock / metal μπάντα που παίζαμε ένα τραγούδι από τον Κρις Αϊζάκ. Ο κόσμος δεν ήξερε το τι να σκεφτεί για εμάς τότε. Υπήρχε και το διάστημα όπου το black metal στις χώρες της Σκανδιναβίας είχε πάρει μεγάλη έκταση και μεγάλωνε μουσικά. Ήταν μεγάλη υπόθεση. Οπότε σκέφτηκα το να δημιουργήσουμε ένα είδος (ή το να το... εφεύρουμε) και κάτι δικό μας θα μας ταίριαζε.

Έβλεπα τους VENOM, τη μπάντα από την Αγγλία και το τραγούδι Black Metal και θεωρούσα πώς ο όρος Love metal θα ταίριαζε τέλεια. Κατά κάποιον τρόπο έχει το γιν και το γιανγκ που είχαμε με τους HIM. Ήταν η πιο συναισθηματική πλευρά που έρχεται να δέσει με το μάξιμουμ του Rock and Roll και την παράμετρο του να συνδυάζεις αυτούς τους 2 ήχους. Ήταν ένας από τους λόγους που ονόμασα το νέο άλμπουμ NEO NOIR. Διότι αυτός ο τίτλος δείχνει τον ήχο του άλμπουμ. Είναι για το σκοτάδι και το φως και τη δυναμική ανάμεσα στην ησυχία και την ένταση (τη φασαρία). Αλλά και το συναίσθημα. Είναι κάπως γλυκόπικρο. Έτσι μου αρέσει η μουσική μου.

- Θέλω να πάμε σε 2 άλλες ιστορίες. Υπάρχει το Join Me In Death που είχες πει ότι η εταιρεία δεν είχε πιστέψει στο τραγούδι (της εκδοχής της ταινίας). Όπως υπάρχει και η ιστορία που βρέθηκες με χειροπέδες χωρίς να το καταλάβεις.

Όλο αυτό συνδυάζει διάφορες και διαφορετικές ιστορίες σε μία. Θυμάμαι πώς ήταν μία ταινία στη Γερμανία και μας ρώτησαν εάν θα είχαμε ένα τραγούδι για αυτήν. Ήταν καλοκαίρι του 1999 και το μόνο τραγούδι που είχαμε τελειώσει από το άλμπουμ ήταν το Join Me In Death. Στην εταιρεία δεν άρεσε το κομμάτι. Πίστευαν πώς δεν ακουγόταν καλά, πώς δεν αρέσε σε κανέναν και δεν έχει κανένα νόημα.

Παρόλα αυτά επειδή ήταν το μόνο που είχαμε το βάλαμε στο soundtrack αλλά και στην ταινία που λεγόταν The Thirteenth Floor και έγινε μεγάλη επιτυχία. Φυσικά η εταιρεία είπε μετά 'βέβαια το ξέραμε πώς θα γίνει επιτυχία και είναι φοβερό τραγούδι' και μπλα μπλα μπλα. Όμως τα βίντεο στην ουσία τους δεν έχουν καμία σχέση με αυτό. Η ιστορία με τις χειροπέδες ήταν στο Άμστερνταμ.

Ήμουν εγώ και σκηνοθέτης Μπιλ Γιούκιτς. Ο Γιούκιτς σκηνοθέτησε το βίντεο για το Wicked game, το Join me in Death, το Gone with the Sin και ίσως και κάτι άλλο από το άλμπουμ Razorblade Romance με το ροζ εξώφυλλο και μένα να καπνίζω τσιγάρο σε αυτό. Οπότε με τον Μπιλ κάναμε παρέα και κάναμε ένα μεγάλο πάρτι τότε. Λιποθύμησα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου μου και ξύπνησα με χειροπέδες. Νομίζω θεώρησαν πώς είχα πάρει υπερβολική δόση ναρκωτικών. Ίσως και να έγινε αυτό στο Άμστερνταμ. Δεν ξέρω. Είχα λιποθυμήσει. Ήταν σοκαρισμένοι όταν με ξύπνησαν αλλά είναι μία καλή ιστορία. Ανεξάρτητα από το να έχει να κάνει με το βίντεο ή όχι.

- Ήσασταν μία μπάντα που είχατε παίξει κομμάτι των BLACK SABBATH σε LIVE στην Ελλάδα. Τι σημαίνει για σένα αυτή η μπάντα;

Νομίζω πώς οι BLACK SABBATH είναι η μπάντα που έφερε μαζί τους HIM. Ήταν μία από τις πρώτες μπάντες που όλοι συμφωνούσαμε (ότι τους άρεσε εννοεί). Στη δεκαετία του 1980 άκουγα δουλειές του OZZY OSBOURNE (ως παιδί). Άρχισα να ακούω BLACK SABBATH στις αρχές του 1990. Ήταν τα χρόνια μου προτού γίνω ενήλικας. Ήταν επίσης τα χρόνια που σκεφτόμασταν να αρχίσουμε μία μπάντα που μετά όλο αυτό εξελίχθηκε στους HIM.

Αγάπησα κάθε παράμετρο και κάθε σημείο των BLACK SABBATH. Αγαπάω του SABBATH γιατί πάντα έδειχναν και ήταν ειλικρινείς και έντιμοι σε αυτό που έκαναν και δεν έβγαζαν εγωισμούς. Δούλευαν τη μουσική τους και είχαν και υπόβαθρο μέσα από κοινωνίες εργατικής τάξης. Πάντα θεωρούσα πώς αυτό ήταν κάτι ξεχωριστό πάνω τους. Πάντα με ενέπνεε αυτό. Οι BLACK SABBATH είναι ένα από τα βασικά σημεία αναφοράς όταν έχει να κάνει με μένα. Είναι μία σημαντική μπάντα και έχω ακόμα κάποια t-shirts και κουβαλώ το όνομά τους με περηφάνεια. Ήμουν και θα είμαι για πάντα φαν των BLACK SABBATH. Μου αρέσουν όλες οι περίοδοί τους.

Το Sabbath Bloody Sabbath είναι πιθανότατα το αγαπημένο μου. Το πρώτο που άκουσα. Είναι και ο τρόπος που αρχίζει και τη συγκεκριμένη κιθάρα. Ήταν κάτι πολύ σημαντικό για μένα. Το άκουσα την κατάλληλη στιγμή και μου έκανε μία εντύπωση που κρατά για πάντα. Μεγάλη εντύπωση. Συνεχίζω να λατρεύω το άλμπουμ και τη μπάντα.

- Υπάρχει μία παλιά ατάκα του άλλοτε προέδρου των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, πώς η Φινλανδία έχει τις περισσότερες μέταλ μπάντες (πάντα σε σχέση με τον πληθυσμό της). Επίσης ο κόσμος συνδυάζει πολύ τις χώρες αυτές με την καλή μουσική - και - αυτού του είδους. Πώς το βλέπεις αυτό εσύ;

Δεν το ήξερα αυτό (εννοεί το πόσος κόσμος σκέφτεται για τη μουσική στη Φινλανδία). Νόμιζα πώς ο περισσότερος κόσμος θα σκεφτόταν τη σάουνα και ανθρώπους που μεθάνε όμως αυτό είναι καλό. Το να δημιουργεί τέτοια εντύπωση η μουσική.

Νομίζω όταν οι LORDI πήραν τη EUROVISION όλος ο κόσμος στράφηκε στη Φινλανδία. Φυσικά υπήρχαν πολλές μπάντες πριν, όπως και μετά. Για οποιονδήποτε λόγο πολλές σκανδιναβικές χώρες λατρεύουν για παράδειγμα τους KISS. Μπορεί να το δει κανείς από φωτογραφίες και ενώ είχαν μεγάλη επίδραση σε black metal μπάντες. Πάντα σκεφτόμουν και πίστευα πώς οι τόσες μέταλ μπάντες βγαίνουν από τις χώρες της Σκανδιναβίας λόγω των χειμώνων (των κρύων χειμώνων). Το να... κοπανιέσαι και να κουνάς το κεφάλι σου είναι ένας τρόπος να μένεις ζεστός.

Οπότε ίσως αυτός να είναι ένας από τους λόγους. Το να παίζεις δυνατά και να... κοπανιέσαι με πάνω κάτω το κεφάλι κάνει το αίμα να πηγαίνει πάνω κάτω. Δεν σε απασχολεί η κεντρική θέρμανση σε αυτήν την περίπτωση.

- Υπάρχει κάτι που θα ήθελες να κάνεις και δεν έκανες ή κάτι που θα ήθελες να το είχες κάνει πιο καλά ενδεχομένως στην πορεία σου;

Νομίζω πώς το βασικό είναι το να συνεχίζεις. Δεν υπάρχουν πολλές μπάντες ή καλλιτέχνες που να έχουν... επιβιώσει για πολύ μεγάλο διάστημα. Έχω την ευχαρίστηση να το κάνω αυτό επαγγελματικά νομίζω από το 1997 οπότε νιώθω και είμαι ευλογημένος με το να μπορώ να κάνω αυτό που μου αρέσει και αγαπώ.

Δεν ήταν εύκολο όμως είναι το πιο καλό πράγμα στον κόσμο. Η καλύτερη δουλειά που θα μπορούσε να έχει κανείς. Μου αρέσει αυτή η σκέψη, η σκέψη του να μπορώ να συνεχίζω και να προχωράω κοιτώντας μπροστά. Φυσικά θα ήταν εξαιρετικό να μπορώ να παίξω μία μέρα σε πολύ μεγάλους συναυλιακούς χώρους. Θα μπορούσε να υπάρξει ευκαιρία να το κάνω.

Οι HIM αγαπούσαν το να παίζουν σε clubs και να παίζουν 2 ή 3 βραδιές συνεχόμενα σε ένα club και να παίζουν ένα βράδυ σε πιο μεγάλο χώρο. Διότι πάντα νιώθαμε πώς έτσι έρχεσαι πιο κοντά με τον κόσμο και είναι πιο ξεχωριστό. Οπότε δεν έχω αυτήν την εμπειρία. Του να έχω παίξει σε πολύ μεγάλους συναυλιακούς χώρους αλλά μένει να το δούμε. Πρέπει να γράψω κάποια ακόμα καλά τραγούδια για να κάνω τη διαφορά και να συνεχίσει να ασχολείται ο κόσμος (χαμογελά σε εκείνο το σημείο). Οπότε έχουμε δουλειά να κάνουμε.

- Χόμπι έχεις; Σου αρέσουν μήπως ομαδικά αθλήματα ή συγκεκριμένες ομάδες;

Όχι δεν μου άρεσαν ποτέ τα ομαδικά αθλήματα (χαμόγελο). Έκανα τζούντο όταν ήμουν πιο μικρός αλλά και skateboard. Όλα τα χόμπι που έχω έχουν να κάνουν με τη μουσική με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Μου αρέσει η γραφιστική και το σχέδιο και πράγματα που με βοηθούν στο να σχεδιάζω εξώφυλλα. Να σχεδιάζω τα εξώφυλλά μου. Δουλεύω στο studio γράφοντας, ηχογραφώντας και κάνοντας παραγωγή.

Όλα τα κάνω μόνος μου και αυτό σημαίνει πώς χρειάστηκε να πάρω μία μηχανή συγκόλλησης και να κάνω δουλειές σε σχέση με ηλεκτρικά. Όχι κάτι μεγάλο. Απλά να φτιάχνω κάτι πράγματα. Ίσως είναι αυτό ένα τα χόμπι μου. Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά. Ο περισσότερος μου χρόνος είναι για τη μουσική. Μετά πιθανότατα είναι ο ύπνος από πλευράς χρόνου. Είμαι μία πολύ απλός άνθρωπος.

- Πότε θεωρείς ότι γράφεις πιο καλά; Όταν είσαι χαρούμενος ή όταν είσαι λυπημένος;

Πολύ σπάνια θα είμαι μόνο χαρούμενος ή μόνο λυπημένος. Νομίζω πώς πολλές φορές έχουμε ανάμεικτα συναισθήματα. Μπορεί κάτι χαρούμενο να συμβαίνει στη ζωή σου και την ίδια στιγμή να υπάρχει και λύπη. Νομίζω μιλώντας και μουσικά και σε επίπεδο έμπνευσης πώς μπορείς να γράψεις έχοντας και τα 2 συναισθήματα. Εάν είσαι στην κορυφή του κόσμου και ο ήλιος λάμπει δεν είναι απαραίτητο πώς τότε θα θέλεις να πάρεις την κιθάρα και να θες να βγεις έξω και να τον απολαύσεις και να ακούς τα πουλιά να κελαηδούν. Δεν έχουμε αυτήν την ευκαιρία πολύ στη Φινλανδία (εννοεί τον ήλιο). Οπότε δεν ξέρω αλήθεια. Είναι πάντα σκοτεινά, μουντά και... μίζερα. Ή θα έχει μετά μόνο ήλιο.

Ο ήλιος δεν πέφτει το καλοκαίρι και το χορτάρι είναι πάντα πιο πράσινο. Έχω ζήσει σε άλλες χώρες - όχι στην Ελλάδα - στη διάρκεια ηχογραφήσεων. Υπάρχει πολύ σκοτεινός ήχος σε μέταλ και ηλεκτρονικές μπάντες. Οπότε δεν ξέρω και δεν είμαι σίγουρος εάν ο καιρός και ο ήλιος αλλάζουν τα μουσικά σου γούστα. Είναι πιο εσωτερικό. Οι μελοδραματικοί θέλουν τα πράγματα πιο πομπώδη και συναισθηματικά.

- Ή μπορεί σε κάποιον να μην του λείπει ο ήλιος για παράδειγμα.

Η λέξη κλειδί που ανέφερες είναι το 'λείπει'. Πολλές φορές η έμπνευση έρχεται μέσα από τη διαδικασία του να σου λείπει κάτι. Να έχεις την αίσθηση του να περιμένεις κάτι ή να είσαι σκεπτικός. Σκέφτεται το τι δεν έχεις εκείνη τη στιγμή και πολλές φορές αυτό δίνει έμπνευση.

- Τι μήνυμα θα ήθελες να στείλεις για τον κόσμο στην Ελλάδα;

Πρώτα από όλα θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για την πίστη και τη στήριξή του αλλά και την υπομονή του. Ο κόσμος ήταν δίπλα μου πολύ καιρό και στα δύσκολα και είναι ακόμα εδώ για μένα. Κάτι από τη μουσική που έκανα τα προηγούμενα χρόνια αναγεννήθηκε μαζί με τον κόσμο. Είναι κάτι που ξεχωριστό για μένα. Πολύ ιδιαίτερο το να έχω τέτοια σχέση και σύνδεση με τον κόσμο. Δεν είναι κάτι που αγοράζεται με χρήμα.

Ή να πας σε ένα σουπερμάρκετ και να το αποκτήσεις. Δεν αποφασίζω εγώ το τι θα αρέσει στον κόσμο. Ο κόσμος θα το αποφασίσει. Είμαι χαρούμενος που ο κόσμος απολαμβάνει αυτό που κάνω και του αρέσει. Για τόσο μεγάλο διάστημα και με τέτοιο έντονο τρόπο. Όλα αυτά θα τα συναντήσουμε όταν παίξουμε στην Ελλάδα. Ελπίζω να μπορέσω να δω αρκετά γνώριμα πρόσωπα στον κόσμο και ίσως και κάποια νέα. Πέρυσι ήταν τρομερά και νομίζω πώς θα είναι ο τέλειος τρόπος να ολοκληρώσουμε την περιοδεία και τον κύκλο που ανοίξαμε με το NEON NOIR και μετά ποιος ξέρει το τι ακολουθεί. Ναι είμαι χαρούμενος που γυρίζω στην Ελλάδα. Να δούμε ξανά κάποια παλιά πρόσωπα και να πείσουμε μερικά νέα να μας ακολουθήσουν.

- Νομίζω πώς η αγάπη και η στήριξη του κόσμου είναι αυτό που δίνει ώθηση στον καλλιτέχνη. Την πιο μεγάλη ώθηση.

Ναι έχεις απόλυτο δίκιο. Η αγάπη και πίστη του κόσμου σου δίνουν ώθηση και σε καθοδηγούν. Και πάλι θα πω ξανά πώς είναι κάτι που δεν αποφασίζω εγώ ή που να μπορώ να το αγοράσω. Ή να το κάνω να συμβεί. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να μείνω αληθινός, να εμπιστεύομαι τα ένστικτά μου και να ελπίζω αυτό να... μεταφράζεται σε στήριξη. Είμαι πάντα ευγνώμων για όλο αυτό (για την πίστη και την αγάπη του κόσμου).