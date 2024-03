Το «Off The Hook Festival» επιστρέφει και μαζί του έρχεται στην Αθήνα και ο ΛΕΞ.

Μετά το 2022, ο ΛΕΞ επιστρέφει ξανά στο Off The Hook Festival που θα πραγματοποιηθεί στις 6 & 7 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα! Το πρώτο όνομα που ανακοινώθηκε ήταν του Ισπανού Morad. «Σε ένα top moment για το Off The Hook Festival του 2024, αλλά και γενικότερα ως θεσμό, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την συμμετοχή του Ισπανού Morad στην φετινή edition, που θα λάβει χώρα στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Αψηφώντας κάθε άγραφο κανόνα περί του τι μπορεί να οδηγήσει στην επιτυχία, στην μουσική βιομηχανία του σήμερα, ο Morad κατάφερε να καταξιωθεί ως η αναγκαία φωνή στην Ισπανική μουσική σκηνή, παραμένοντας ταυτόχρονα πιστός και αληθινός στις μουσικές του ρίζες. Μία επιτυχία που πέραν των εκατομμυρίων streams, έχει μεγάλο αντίκτυπο και στους δρόμους. Από boom boxes σε πάρκα και πλατείες, ηχοσυστήματα με σαρωτικά sub frequencies έως ηχεία κινητών τηλεφώνων, ο Morad έχει καταφέρει να συνδέσει μεταξύ τους, τα παιδιά μιας ολόκληρης γενιάς! Από τις sold out περιοδείες, τα smash hits, και την θριαμβευτική είσοδό του στα εγχώρια charts, μέχρι τα headline slots στα απανταχού urban festivals της Ευρώπης, ο Morad χαράζει ένα road to success, που τον φέρνει στην σκηνή του Off The Hook Festival 2024! Ετοιμαστείτε!» γράφει η λεζάντα της ανακοίνωσης.

Μετά την ανακοίνωση του Morad, όλοι κατάλαβαν ότι το φετινό Off The Hook Festival θα είναι πιο δυνατό από ποτέ. Αυτό έγινε ξεκάθαρο και πριν από λίγο, όταν ανακοινώθηκε και η δεύτερη συμμετοχή, αυτή του ΛΕΞ.

«Από τα μπαρουτοκαπνισμένα υπόγεια στα στάδια κι από το underground στο massive success, η πορεία του ΛΕΞ δεν έχει πυροτεχνήματα, φανταχτερό marketing και πρόσκαιρα peaks, παρά μόνο ποιοτικές δημιουργίες, στίχους που μιλάνε σε όποιον θέλει να ακούσει και σεβασμό στο κοινό. Τι κι αν το album «Μετρό» του 2022 τον εκτόξευσε στα υψηλότερα επίπεδα δημοτικότητας και απήχησης που είχε γνωρίσει μέχρι σήμερα, γεμίζοντας γήπεδα ανά την Ελλάδα, με κόσμο κάθε ηλικίας και κοινωνικής τάξης, ο ίδιος παραμένει πιστός στις καλλιτεχνικές του αρχές, ταπεινός, εσωστρεφής και πάντα επίκαιρος. Εν αναμονή της επόμενης δισκογραφικής του κίνησης, τον υποδεχόμαστε και πάλι με χαρά στη σκηνή του Off The Hook Festival, για ένα full show που θα μείνει χαραγμένο στις μνήμες όλων μας. ΛΕΞ, όρμα τους!» αναφέρει η ανακοίνωση του Festival.

Πρώτα ήταν ο Morad, μετά ο ΛΕΞ, άραγε ποιος έχει σειρά;