Τρομακτικό βίντεο: Η στιγμή που πολυκατοικία καταρρέει σαν χάρτινος πύργος

Τραγικό θάνατο βρήκαν τέσσερις άνθρωποι από κατάρρευσης πολυκατοικίας με το βίντεο ντοκουμέντο να «κόβει» την ανάσα.

Τέσσερις άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου έπειτα από κατάρρευσης πολυκατοικίας.

Οι εικόνες από την στιγμή της κατάρρευσης έχουν καταγραφεί σε βίντεο ντοκουμέντο και σοκάρουν.

Στο σημείο έφτασαν πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα και η περιοχή αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας.

Οι διασώστες ανέσυραν τέσσερις νεκρούς από τα συντρίμμια, καθώς και δύο τραυματίες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της περιοχής.

4 Killed, 6 Injured in Collapse of Building in #Egypt's Alexandria. #QNAhttps://t.co/k2f3Gb37qL pic.twitter.com/E4ES1kdv7b