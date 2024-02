Παγκόσμια κατακραυγή μετά τη σφαγή στη Γάζα: Δεκάδες Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν ενώ περίμεναν την ανθρωπιστική βοήθεια (vid)

Περισσότεροι από 110 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν ενώ προσπαθούσαν να πάρουν απεγνωσμένα αναγκαία ανθρωπιστική βοήθεια στη βόρεια Γάζα, με τον τραγικό απολογισμό να αυξάνεται.

Αποτροπιασμό και οργή προκαλεί η νέα σφαγή που προκάλεσε ο στρατός του Ισραήλ στη Γάζα. Τουλάχιστον 110 νεκροί και 760 τραυματίες είναι ο μέχρι τώρα τραγικός απολογισμός σε μία από τις πιο αιματηρές επιθέσεις των IDF εναντίον Παλαιστινίων, τη στιγμή μάλιστα που εκατοντάδες άνθρωποι περίμεναν να προμηθευτούν ελάχιστα τρόφιμα ενώ ο πληθυσμός στη βόρεια Γάζα λιμοκτονεί.

Η Χαμάς έκανε λόγο για «φρικτή σφαγή, πρωτοφανή στην ιστορία των εγκλημάτων πολέμου».

Οι IDF υποστήριξαν ότι δεκάδες κάτοικοι της Γάζας τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα... σπρωξίματος και ποδοπατήματος κατά τη διάρκεια ενός «βίαιου συνωστισμού», όπως τον χαρακτήρισαν οι ισραηλινές δυνάμεις, γύρω από φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια.

Οι Παλαιστίνιοι μιλούν για ενέδρα θανάτου στην οδό Ρασίντ ενώ τα βίντεο που κυκλοφορούν δείχνουν δεκάδες τραυματίες και ανθρώπους νεκρούς στους δρόμους. Η επίθεση έγινε στις 4.30 τα ξημερώματα σε σημείο που γίνονται οι ελάχιστες παραδόσεις βοήθειας.

BREAKING| Scenes of the Israeli targeting of thousands of hungry civilians, who gathered at Al Nabulsi roundabout at Al Rasheed Streets to receive humanitarian aid.



Medical sources pointed out that most victims were targeted directly in the head or chest, aiming at killing them.… pic.twitter.com/pjfydO7ckD