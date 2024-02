Αλιγάτορας έστησε ενέδρα σε βανάκι του γκολφ και παραλίγο να στείλει τους παίκτες για... βουτιά στη λίμνη (vid)

Ένα viral βίντεο έδειξε τη στιγμή που μια ομάδα παικτών του γκολφ κυνηγήθηκε από έναν αλιγάτορα κοντά σε μια λίμνη της Φλόριντα

Ένα συγκλονιστικό βίντεο έχει καταγράψει τη στιγμή που μια ομάδα γκόλφερ κυνηγήθηκε από έναν μικρό αλιγάτορα, με αποτέλεσμα να χάσουν τον έλεγχο του οχήματος και να κινδυνέψουν να βρεθούν στο νερό.

Το άγριο περιστατικό, το οποίο έλαβε χώρα στη Φλόριντα των ΗΠΑ, δείχνει το άγριο ζώο να τρέχει, να μπαίνει στο δρόμο και να εξαπολύει μια σύντομη επίθεση στο μικρό αμαξίδιο του γκολφ, με αποτέλεσμα αυτό να βγει από το δρόμο και παραλίγο να πέσει σε μια κοντινή λίμνη.

Το στιγμιότυπο της επίθεσης αναρτήθηκε αρχικά στο X, πρώην Twitter, όπου έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 2,9 εκατομμύρια προβολές. «Το γκολφ της Φλόριντα απλά δεν υπάρχει», ανέφερε η λεζάντα.

Αρκετοί υποστηρίζουν ότι τα συγκεκριμένα ερπετά συχνάζουν στα γήπεδα του γκολφ στη Φλόριντα και αρκετά από αυτά κρύβονται μέσα στις λίμνες που υπάρχουν γύρω από τα γήπεδο. Ωστόσο, τα ζώα είναι συνήθως υπάκουα και δεν αποτελούν απειλή για τους παίκτες.

Δείτε το βίντεο της επίθεσης:

🐊😨 Florida golf just hits different



[Via: mattdevittweather/IG] pic.twitter.com/P6pugmiZ2Y