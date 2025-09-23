12 φράσεις που λένε συνεχώς όσοι νομίζουν ότι πάντα αδικούνται

Αυτές οι φράσεις δεν λείπουν από το καθημερινό λεξιλόγιό τους.

Ο χαρακτήρας που έχουμε ως ενήλικες, διαμορφώθηκε σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό στην παιδική ηλικία μας. Τα ερεθίσματα που λάβαμε από τους γονείς, το σχολείο, το περιβάλλον συνετέλεσαν ώστε να είμαστε αυτοί οι άνθρωποι σήμερα. Άλλες φορές, τα πρότυπα ήταν ιδανικά, άλλες, πάλι, όχι. Κάποιοι άνθρωποι απέκτησαν συμπεριφορές και νοοτροπίες, έχοντας πάντα σεβασμό για τον πλησίον τους, αλλά και τον ίδιο τον εαυτό τους, ενώ κάποιοι άλλοι παραδόθηκαν σε ναρκισσιστικά και εγωκεντρικά χαρακτηριστικά.

Σε μια κοινωνία, θα συναντήσεις πολλούς και διαφορετικούς - από κάθε άποψη - ανθρώπους, ωστόσο σήμερα θα επικεντρωθούμε σε αυτούς που θεωρούν πως μονίμως αδικούνται. Από τον εαυτό τους, τους γονείς τους, το επαγγελματικό περιβάλλον, τον περίγυρο ή τους φίλους τους. Θεωρούν πάντα πως θα έπρεπε όλα να είναι διαφορετικά στη ζωή τους, νιώθουν συχνά ότι βρίσκονται στο περιθώριο, επειδή κάποιος άλλος πήρε τη θέση τους ή επειδή δεν τους δόθηκε η ευκαιρία που θα έπρεπε να τους δοθεί.

