Ο σύμβουλος της Καρυστιανού, το Μαξίμου που υποτίμησε τον Ρούτσι και τα τρία αγκάθια με Ερντογάν

Ο Μαξιμιλιανός γράφει για τις αντιδράσεις της κυβέρνησης απέναντι στον Πάνο Ρούτσι και τους ανθρώπους της Καρυστιανού.

Σχεδόν έναν χρόνο μετά το τελευταίο ραντεβού τους, Μητσοτάκης και Ερντογάν θα τα πούνε σήμερα το μεσημέρι ώρα Νέας Υόρκης με τρία καυτά ζητήματα στο τραπέζι: πρώτον, την άρνηση της ελληνικής πλευράς να συναινέσει στη συμμετοχή της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE.

Δεύτερον, την εκκρεμότητα με το καλώδιο και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Και τρίτον, τον ανταγωνισμό στη Λιβύη, με την Τουρκία να ζητά μετ’επιτάσεως την κύρωση του ανυπόστατου Τουρκολιβυκού μνημονίου και την Αθήνα να επιδιώκει την οριοθέτηση με τους Λίβυους.

Θυμίζω ότι εκκρεμεί η συνεδρίαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας των δυο πλευρών, εδώ και περίπου έναν χρόνο. Με τα σημερινά δεδομένα, δεν προβλέπω ότι θα συνεδριάσει κάπου κοντά.

