Το πιο δύσκολο πιάτο που έχει παρουσιαστεί στο MasterChef: Αποτελείται από 99 υλικά (vid)

Ένα πιάτο - μύθος έχει αφήσει ιστορία στο MasterChef. Το γεγονός ότι αποτελούνταν από 99 συστατικά ήταν κάτι που είχε τρομοκρατήσει τους διαγωνιζόμενους.

Σε ένα επεισόδιο μαγειρικού δράματος που θα μπορούσε να συναγωνιστεί τις πιο συναρπαστικές στιγμές του ριάλιτι, τρεις διαγωνιζόμενοι βρέθηκαν στη δίνη μιας δοκιμασίας που χαρακτηρίζονταν από πίεση. Ο σεφ Khanh Nguyen δημιούργησε ένα πιάτο με θαλασσινά που από την πρώτη ματιά μπορούσε να καταλάβει κανείς ότι η δοκιμασία θα ήταν αρκετά δύσκολη.

Ο Aldo, η Mindy και η Montana, έχοντας αποτύχει στην πρόκληση του mystery box, αντιμετώπισαν το δύσκολο έργο της αντιγραφής του πιάτου με την υπογραφή του Nguyen. Γνωστός για την καινοτόμο χρήση ασιατικών γεύσεων και ντόπιων συστατικών, ο Nguyen δημιούργησε ένα πιάτο που περιελάμβανε 99 συστατικά, 143 βήματα και 13 σελίδες. Η πραγματική δοκιμασία, ωστόσο, δεν ήταν μόνο στο μαγείρεμα αλλά και στην αναγνώριση της ηράκλειας προσπάθειας που απαιτούσε το πιάτο.

Με τεσσεράμισι ώρες στο ρολόι, οι διαγωνιζόμενοι βούτηξαν στην πρόκληση με ένα μείγμα ενθουσιασμού και φόβου. Το έργο ξεκίνησε με κάτι που φαινόταν σαν μια απλή πράξη, το μαγείρεμα του ρυζιού. Πάνω στον εξώστη, η υποστήριξη και οι συμβουλές έπεφταν βροχή στους διαγωνιζόμενους, από χρήσιμες έως ξεκαρδιστικά αβοήθητες, συμβάλλοντας στην ατμόσφαιρα υψηλής πίεσης της κουζίνας.

Ο Aldo, ο οποίος προηγουμένως δεν είχε εξοικειωθεί με τις περιπλοκές της παρασκευής, βρέθηκε σε άγνωστο έδαφος. Ο αγώνας του δεν ήταν μόνο με τα εξωτικά υλικά αλλά και με τον ρυθμό που απαιτούνταν για να συμβαδίσει με την απαιτητική συνταγή. Εν τω μεταξύ, το περιπετειώδες πνεύμα της Montana την οδήγησε να βάλει φωτιά στην κουζίνα, μεταφορικά, ενώ πάλευε με την αυτοπεποίθησή της και τις περιπλοκές του πιάτου.

