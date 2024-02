12χρονος δημιούργησε τη φονική ακτίνα του Αρχιμήδη: Το πείραμα που μπορεί να ανατρέψει τα πάντα για το υπερόπλο του αρχαίου Έλληνα εφευρέτη (vid)

Για το καινοτόμο έργο του και τη συμβολή του στη συνεχιζόμενη συζήτηση για τις αρχαίες τεχνολογίες, ο Sener έχει λάβει αρκετές διακρίσεις.

Σε μια πανάρχαια συζήτηση που απασχολεί ιστορικούς και επιστήμονες εδώ και αιώνες, το ερώτημα αν η θρυλική ακτίνα θανάτου του Αρχιμήδη, ένα υποτιθέμενο αρχαίο πολεμικό όπλο, θα μπορούσε να είναι μια εφικτή πραγματικότητα, αποτελεί θέμα έντονης διερεύνησης. Ο Αρχιμήδης, λέγεται ότι χρησιμοποίησε τη συσκευή αυτή κατά τη διάρκεια της πολιορκίας των Συρακουσών μεταξύ 213 και 212 π.Χ. για να αμυνθεί κατά των Ρωμαίων εισβολέων, βάζοντας φωτιά στα πλοία τους με συγκεντρωμένο ηλιακό φως που αντανακλάται από καθρέφτες. Αυτή η αφήγηση, αν και συναρπαστική, έχει ταλαντευτεί μεταξύ ιστορικής περιέργειας και μυθικής υπερβολής, με πειράματα και θεωρίες που προσπαθούν να επικυρώσουν ή να διαψεύσουν την αληθοφάνειά της.

Ένα 12χρονο παιδί-θαύμα από τον Καναδά, ο Brenden Sener, του οποίου η περιέργεια και η επιστημονική οξυδέρκεια οδήγησαν σε μια αξιοσημείωτη ανακάλυψη αυτής της μακροχρόνιας συζήτησης. Το καινοτόμο πείραμα του Sener, το οποίο χρησιμοποίησε καθρέφτες και λαμπτήρες γραφείου LED ως μια σύγχρονη επανερμηνεία της αρχαίας τεχνολογίας, παρείχε πειστικά στοιχεία που υποστηρίζουν τη δυνητική αποτελεσματικότητα της ακτίνας θανάτου του Αρχιμήδη.

Η μεθοδική προσέγγιση του Sener περιελάμβανε τη χρήση λαμπτήρων LED για την προσομοίωση των ακτίνων του ήλιου, με τα ευρήματά του να δείχνουν μια σταθερή αύξηση της θερμοκρασίας έναντι ενός στόχου με την προσθήκη κάθε καθρέφτη. Εντείνοντας το πείραμα με μια λάμπα LED 100 Watt, παρατήρησε σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας, ειδικά με τη στρατηγική προσθήκη ενός τέταρτου καθρέφτη, η οποία είχε ως αποτέλεσμα μια σημαντική αύξηση κατά 10 βαθμούς Κελσίου. Τα αποτελέσματα αυτά υπογραμμίζουν τη δυνατότητα καύσης υπό ελεγχόμενες συνθήκες, προσδίδοντας έτσι αξιοπιστία στην υπόθεση ότι, με αρκετά κάτοπτρα και μια αρκετά ισχυρή πηγή θερμότητας, η πυρπόληση ενός πλοίου με τον τρόπο που περιγράφεται στα αρχαία κείμενα θα μπορούσε πράγματι να είναι εφικτή.

Τα ευρήματα του Sener συντονίζονται με τις εργασίες που διεξήγαγε μια ομάδα από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης, η οποία είχε προηγουμένως θέσει τη βιωσιμότητα ενός τέτοιου σχεδιασμού για την ανάφλεξη ενός πλοίου μέσα σε 11 λεπτά. Η έρευνα του νεαρού Καναδού όχι μόνο ευθυγραμμίζεται με αυτούς τους ακαδημαϊκούς ισχυρισμούς, αλλά αμφισβητεί επίσης τον σκεπτικισμό σημαντικών προσωπικοτήτων όπως ο Ρενέ Ντεκάρτ, ο οποίος είχε απορρίψει την ιδέα ως απίθανη στο πλαίσιο ενός πραγματικού σεναρίου μάχης.

